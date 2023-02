Microsoft lance Teams Premium avec des fonctionnalités propulsées par OpenAI

Microsoft lance Teams Premium avec des fonctionnalités dopées aux technologies d'OpenAI.

La collaboration est une préoccupation de tous les géants de la tech, ou presque, ces derniers temps. Cela passe par de nombreuses nouvelles technologies et fonctionnalités, évidemment. Et n’allez pas croire que l’intelligence artificielle ne peut pas aider. C’est tout le contraire, en vérité. C’est tout du moins ce que semble croire Microsoft, qui lance aujourd’hui un service Teams Premium, avec des fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle d’OpenAI.

Microsoft lance Teams Premium

Faisant suite à l’annonce récente d’un investissement à plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, le géant américain dévoile aujourd’hui une intégration plus poussée des technologies de cette entreprise dans ses produits et services. Microsoft annonce que Teams Premium est désormais disponible dans le monde entier. Ce service dispose de modèles de langage très évolués propulsés par GPT-3.5 d’OpenAI, ainsi que d’autres techs qui doivent permettre de rendre les réunions “plus intelligentes, personnalisées et protégées”, selon les propres mots de Microsoft.

Teams Premium permet d’avoir des chapitres générés par l’IA dans PowerPoint Live et “des marqueurs de timeline personnalisés lorsque vous quittez ou rejoignez une réunion.” Les traductions en direct dans les sous-titres sont aussi disponibles. Dans les mois à venir, Teams Premium sera en mesure de générer automatiquement des notes de réunion avec l’aide de GPT-3.5. Les utilisateurs auront aussi accès à des suggestions de tâches et d’actions. Nul doute que de nombreuses autres fonctions à base d’IA seront ajoutées dans Teams Premium avec le temps.

L’entreprise avait introduit il y a peu le Azure OpenAI Service pour les développeurs, ainsi qu’un outil pour aider les débutants à concevoir leurs propres apps et une app de design graphique, tous deux reposant sur les technologies d’OpenAI. Il se murmure aussi que Microsoft travaillerait à intégrer ChatGPT, le chatbot extrêmement populaire d’OpenAI, dans Bing.