Dès décembre, Microsoft Teams signalera à votre employeur vos absences du bureau

Dès décembre, Microsoft Teams introduira une nouvelle fonctionnalité permettant aux employeurs de savoir si leurs collaborateurs travaillent à distance ou sont physiquement présents au bureau, renforçant ainsi la surveillance des habitudes de travail au sein des entreprises.

Tl;dr Teams va géolocaliser via Wi-Fi dès décembre 2025.

Les administrateurs pourront activer ce suivi automatique.

La fonctionnalité cible le télétravail discret.

Une nouvelle surveillance dans Microsoft Teams

Le monde du télétravail s’apprête à connaître un tournant inattendu. Dès décembre 2025, la plateforme Microsoft Teams prévoit de déployer une fonctionnalité capable de déterminer automatiquement la présence des employés grâce à leur connexion au Wi-Fi du bureau. Derrière cette innovation, il faut y voir une volonté d’offrir aux responsables une visibilité accrue sur l’emplacement réel de leurs équipes, mais aussi, il faut bien l’admettre, un outil qui pourrait refroidir les adeptes d’une tranquillité domestique discrète.

Fonctionnement technique et modalités d’activation

Concrètement, selon la feuille de route de Microsoft 365, « lorsque les utilisateurs se connectent au Wi-Fi de leur organisation, Teams met automatiquement à jour leur lieu de travail pour refléter le bâtiment où ils se trouvent ». Autrement dit, chaque connexion au réseau interne sera exploitée pour actualiser votre statut. Ce dispositif sera disponible aussi bien sur Windows que sur macOS. Pour nuancer l’annonce, précisons que la fonction ne sera pas activée par défaut : ce sont les administrateurs des entreprises qui choisiront si elle doit l’être et s’ils exigent une adhésion explicite des salariés. Un détail qui pourrait rassurer — temporairement — certains travailleurs.

L’inspiration : un précédent chez Amazon

Ce genre de stratégie n’est pas sans rappeler certaines initiatives récentes observées chez des géants du numérique. Après la pandémie, des employés d’Amazon, réticents à l’idée d’un retour en présentiel, avaient tenté de duper les systèmes internes en renommant leur réseau Wi-Fi domestique pour imiter celui du bureau. Mais attention, tout porte à croire que le dispositif imaginé par Microsoft Teams ira plus loin qu’un simple contrôle du nom du réseau (SSID), en s’appuyant sans doute sur l’adresse IP ou l’identification matérielle du routeur.

Télétravailleurs : quelles marges de manœuvre ?

Pour ceux qui espéraient conserver une part de liberté dans leur organisation quotidienne, la nouvelle risque donc d’être mal reçue. Car si l’intention affichée est celle d’une meilleure gestion des ressources humaines, le sentiment d’une surveillance renforcée semble inévitable. Rappelons enfin que le lancement étant prévu en fin d’année prochaine, il reste encore quelques mois avant que cette réalité ne s’impose… et peut-être matière à débat en entreprise.

Si vous cherchez à mieux anticiper ces évolutions, voici ce qu’il faut retenir :