Le cycle de vie d’un logiciel, quel qu’il soit, peut être très variable. S’il y a évidemment des dinosaures qui parviennent à traverser les générations, le plus souvent, un produit nait, vit et meurt en quelques années, laissant après son passage des souvenirs et un héritage plus ou moins conséquent. Avec Windows, Microsoft a eu toute latitude pour faire perdurer certaines de ses applications, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut aujourd’hui se préparer à dire adieu à WordPad, l’app d’édition de texte basique que tout utilisateur de Windows, ou presque, a connue.

Après près de 30 ans de bons et loyaux services, Microsoft fait disparaître WordPad

Le géant de la tech a fait cette déchirante annonce ce week-end. L’app WordPad va être dépréciée. Autrement dit, elle ne sera plus mise à jour, avant d’être purement et simplement retirée dans une future version de Windows. Cette app avait été installée automatiquement sur les machines Windows depuis 1995, mais elle était devenue facultative depuis 2020. Aussi, les utilisateurs pouvaient-ils depuis cette date choisir de la désinstaller s’ils le souhaitaient. Cela ne pouvait que préfigurer cette annonce, finalement : WordPad sera bientôt un logiciel du passé.

Microsoft précisait par ailleurs qu’il propose deux produits, à savoir Microsoft Word et Windows NotePad, qui peuvent permettre de réaliser tout ce que les utilisateurs pouvaient faire sous WordPad.

“WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows”, indique la firme de Redmond. “Nous recommandons Microsoft Word pour les documents textes enrichis comme les .doc et .rtf et Windows Notepad pour les documents plein texte comme les .txt.”

Microsoft a pris l’habitude de tuer certaines de ses applications et fonctionnalités les plus emblématiques, mais aujourd’hui vieillissantes. L’entreprise avait par exemple fait disparaître, puis ressuscité, MS Paint il y a quelques années, et cette année, le glas avait sonné pour Cortana, son assistant vocal.