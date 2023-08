Pourquoi vous devriez tester la bêta de DuckDuckGo pour Windows

DuckDuckGo est disponible en version bêta publique sur Windows depuis peu. Si vous tenez à votre confidentialité sur le web, c'est un navigateur que vous devriez tester. Voici pourquoi.

Si vous cherchez un navigateur centré sur la confidentialité pour votre PC Windows, n’hésitez pas à essayer DuckDuckGo pour voir s’il vous convient. Ce dernier est bêta publique actuellement, mais il semble suffisamment stable pour une utilisation au quotidien.

Nous ne saurions vous suggérer d’abandonner votre navigateur favori pour passer à DuckDuckGo immédiatement, mais vous devriez essayer ces fonctionnalités de protection de votre vie privée. Le navigateur est disponible sur Mac depuis un certain temps et il arrive désormais sur Windows. Voici ce qu’il propose.

Regarder des vidéos YouTube avec de manière plus confidentielle

Le navigateur DuckDuckGo utilise le Duck Player, lequel permet de regarder des vidéos YouTube sans publicité. Celui-ci empêche aussi YouTube d’utiliser les vidéos que vous regardez pour vous recommander du contenu. Ceci permet de choisir des vidéos que vous voulez vraiment regarder et empêche les algorithmes de YouTube de vous proposer ce que vous devriez voir.

Cacher son adresse email

Ce navigateur propose une fonctionnalité de protection de l’email. Lorsque vous vous inscrivez sur un site, vous pouvez créer une adresse email unique se terminant par @duck.com. Toutes ces adresses transfèreront les emails sur votre compte email principal. Ainsi, si un site commence à vous spammer, vous pourrez facilement faire le ménage dans votre boîte principale. Bien que cette fonctionnalité soit disponible depuis assez longtemps, il est désormais intégré dans le navigateur DuckDuckGo pour Windows et donc plus facilement utilisable.

Meilleure protection contre le tracking

Ce navigateur affirme protéger votre vie privée de bien des manières, notamment avec un “bouton rouge” qui vous permet d’effacer toutes vos données de navigation récente en un clic. Cela permet aussi d’effacer vos récentes authentifications et c’est pour cela qu’il y a une option empêchant le navigateur d’effacer les données de navigation sur les sites de votre choix.

DuckDuckGo affirme aussi que son navigateur propose une meilleure protection contre le tracking que Chrome ne le fait par défaut. Le navigateur DuckDuckGo empêche les trackers Google et Facebook, entre autres, et fait aussi basculer tous vos liens vers les versions https chaque fois que cela est possible. Cette fonctionnalité de chiffrement est aujourd’hui assez standard, mais c’est toujours bon de l’avoir.

Bloquer automatiquement les avertissements sur les cookies

Il y a plusieurs méthodes pour bloquer automatiquement tous ces messages relatifs aux cookies sur les sites, mais DuckDuckGo dispose d’un outil natif capable de bloquer ces messages par défaut. DuckDuckGo affirme que son navigateur peut sélectionner automatiquement les options vous offrant le plus de confidentialité et de les cacher.