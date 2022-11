Les meilleures fonctionnalités de confidentialités du navigateur web macOS de DuckDuckGo

DuckDuckGo propose depuis quelque temps son propre navigateur web. La version macOS est en bêta publique depuis peu. Voici ce qu'elle a à offrir.

Il est difficile de convaincre les gens de changer, mais il est particulièrement difficile de les convaincre de changer de navigateur web. Que vous utilisiez Chrome, Edge, Safari ou l’une des dizaines d’autres options qui existent aujourd’hui, vous aimez votre navigateur. DuckDuckGo doit se plier en quatre s’il veut que les utilisateurs profitent de leur nouveau navigateur pour macOS, mais l’entreprise a plusieurs arguments en faveur de la confidentialité à faire valoir.

Le navigateur Mac est en bêta fermée depuis un certain temps, mais depuis peu, la bêta est ouverte. Quiconque dispose d’une machine sous macOS peut le télécharger, l’installer depuis le site officiel et le tester, bien évidemment.

Ce que le navigateur DuckDuckGo peut offrir aux utilisateurs Mac

DuckDuckGo vante la confidentialité et le respect de la vie privée des utilisateurs. Cela se matérialise par de nombreuses fonctionnalités dédiées. L’une d’entre elles est la protection des emails, qui offre une adresse en @duck.com que vous pouvez utiliser quand vous ne voulez pas donner votre adresse principale. Cette adresse va vous transférer tous les messages sur votre adresse principale. La fonctionnalité est disponible depuis août, mais elle est native dans le navigateur macOS.

Le Duck Player est aussi très intéressant. C’est un lecteur YouTube natif bloque les cookies et autres publicités ciblées tout en utilisant les paramètres les plus respectueux de votre vie privée que YouTube a à offrir. DuckDuckGo ne promet de bloquer que les publicités ciblées, mais le Duck Player bloque aussi la plupart des pubs. Vous pouvez choisir de l’utiliser de manière ponctuelle ou d’en faire votre lecteur par défaut chaque fois que vous cliquez sur un lien YouTube. Ce composant prend en charge les sous-titres et la 4K, mais vous devrez quitter le lecteur pour profiter d’éléments spécifiques comme les commentaires.

Une autre option très prometteuse : la gestion automatique des popup relatives aux cookies. Chaque fois qu’une alerte apparaît sur un site pour vous demander votre préférence quant aux cookies, le navigateur DuckDuckGo sélectionne les options les plus strictes automatiquement pour vous.

L’intégration du gestionnaire de mots de passe est encore assez limitée, mais c’est l’une des priorités de DuckDuckGo pour les futures versions. À l’heure actuelle, seul le gestionnaire propriétaire de DuckDuckGo et Bitwarden sont pleinement pris en charge. 1Password doit se contenter du remplissage automatique.

Bien que tous les navigateurs aient des options de nettoyage d’historique et autres données, DuckDuckGo intègre ces mécaniques dans un Fire Button. En un clic, vous pouvez choisir d’effacer les données de l’onglet actuel ou de tous les onglets de la fenêtre actuelle. Et dans la mesure où les cookies sont nécessaires pour vous garder connectés sur les sites, vous pouvez définir certains sites comme “Fireproof”. DuckDuckGo va enregistrer leurs cookies, pour ne plus avoir à saisir identifiant et mot de passe à chaque connexion.

DuckDuckGo n’a pas un passif parfait en ce qui concerne la confidentialité. Il y a quelques mois, l’entreprise avait permis aux trackers de Microsoft de vous suivre sur ses navigateurs iOS et Android à cause d’un accord entre les deux sociétés. Ce n’est heureusement plus le cas, vous n’aurez donc pas le souci avec le navigateur DuckDuckGo sur macOS. C’est en tous les cas une bonne chose de voir une entreprise de la tech faire de vrais efforts pour protéger vos données. Le navigateur macOS est encore en bêta, certes publique. La version Windows, quant à elle, est en bêta fermée. À suivre !