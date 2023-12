Microsoft Copilot peut désormais créer de charmantes petites chansons sur commande

L'entreprise s'est associée à Suno, une plateforme de création de musique assistée par intelligence artificielle. Et si on vous disait que la prochaine révolution musicale pourrait être le fruit de cette collaboration ?

C’est une révolution dans le monde de la création musicale que présente Microsoft Copilot. Grâce à une collaboration avec Suno, une plateforme de création musicale basée sur l’intelligence artificielle, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’engendrer des chansons personnalisées à partir d’une simple instruction textuelle.

L’utilisateur n’a qu’à entrer une commande pour que l’algorithme s’occupe du reste. Le résultat ? Des chansons soigneusement conçues, complètes, avec des paroles et des voix chantantes. Ces morceaux peuvent être soit des chansons lyriques, soit de simples instrumentaux.

L’usage de l’intelligence artificielle augmentant dans le domaine créatif, cet outil se distingue par son accessibilité. En effet, il est principalement destiné aux non-musiciens, désireux de créer par exemple une mélodie pour un courrier électronique d’anniversaire.

Music creation now made easier with @Suno_ai_ integration in Copilot. 🎵 Learn more: https://t.co/QYH1w76y94 pic.twitter.com/hZuwkCY96b

— Bing (@bing) December 19, 2023