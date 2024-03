Microsoft introduit enfin le support clavier/souris pour les jeux Xbox Cloud

Il va sans dire que Fortnite fait partie des premiers jeux pris en compte.

Tl;dr Microsoft ajoute le support clavier-souris (KBM) à certains jeux Xbox Cloud.

Les testeurs Alpha Skip-Ahead peuvent déjà tester ces fonctions.

Pour essayer, vous devez être abonné au Game Pass Ultimate et suivre certaines étapes.

La première série de jeux pris en compte comprend Fortnite, Ark Survival Evolved, entre autres.

Microsoft apporte enfin le support clavier-souris aux jeux Xbox Cloud

Après une attente plus longue que prévue, Microsoft s’emploie finalement à introduire le soutien du clavier et de la souris (KBM) à certaines titres Xbox Cloud Gaming. Initialement prévue pour juin 2022, cette fonctionnalité est actuellement en phase de test pour les utilisateurs du cercle Alpha Skip-Ahead, sur les navigateurs web Edge et Chrome, ainsi que sur l’application Xbox PC. L’extension de cette fonction sera bientôt proposée plus largement.

Pour tester cette compatibilité KBM, vous devez être abonné à Game Pass Ultimate et vous inscrire au programme PC Gaming Preview. Si vous testez sur un navigateur web, une autre étape est nécessaire. Il faudra activer les fonctionnalités de prévisualisation sur votre navigateur. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur votre photo de profil à xbox.com/play, de sélectionner les paramètres et d’activer l’option “Preview features”.

Des jeux toujours à mi-chemin entre manette et KBM

Certaines des parties de jeux prises en charge pourraient toujours afficher des éléments de contrôleur à l’écran au début. Cependant, l’interface utilisateur du jeu devrait passer à KBM dès que vous déplacez le curseur ou appuyez sur un bouton. Il est important de noter que KBM ne fonctionnera que lorsque vous jouez en mode plein écran et que vous avez cliqué sur le flux de jeu pour qu’il reconnaisse votre entrée de souris. Pour sortir du mode KBM, il suffit d’appuyer sur F9 ou de maintenir enfoncé le bouton ESC pour quitter le mode plein écran.

Premiers titres Xbox Cloud Gaming à gagner en compatibilité KBM

Les premiers titres Xbox Cloud Gaming à bénéficier du support KBM sont : Fortnite, Ark Survival Evolved, Sea of Thieves, Grounded, Halo Infinite, Atomic Heart, Sniper Elite 5, Deep Rock Galactic, High on Life, Zombie Army 4 Dead War, Gears Tactics, Pentiment, Doom 64 et Age of Empires 2. Il existe cependant un problème connu avec Atomic Heart, où il est difficile de passer du contrôleur à KBM en cours de jeu.

Ce développement est une excellente nouvelle, en particulier pour ceux qui souhaitent jouer à des jeux de tir à la première personne avec un système KBM, mais qui ne possèdent pas un PC suffisamment puissant pour exécuter des jeux actuels de manière native. Ce pas en avant favorise également l’accessibilité.