Just Cause en film : un réalisateur de DC et des producteurs de John Wick reprennent le projet

Le film Just Cause n'est pas annulé, Universal Pictures mise sur Ángel Manuel Soto, Kelly McCormick et David Leitch pour adapter l'univers de la franchise d'Avalanche Studios au cinéma.

Tl;dr L’adaptation de Just Cause en film est de nouveau confirmée.

Le réalisateur de Blue Beetle et les producteurs de John Wick sont impliqués.

Le film Just Cause aura probablement le ton de Blue Beetle et Nobody.

Le jeu vidéo Just Cause est développé par Avalanche Studios.

Just Cause : du monde vidéoludique au monde cinématographique

Les fans de la franchise Just Cause auront le plaisir de découvrir leur univers favori sous un nouveau format. En effet, le jeu d’action-aventure développé par Avalanche Studios s’apprête à être adapté en film. Ce projet d’adaptation a rencontré de nombreux obstacles depuis 2010, impliquant différents acteurs et réalisateurs au fil du temps.

Une équipe de production prometteuse

Ángel Manuel Soto, réalisateur du film de super-héros DC Blue Beetle, est désormais rattaché à ce projet. En outre, Kelly McCormick et David Leitch, connus pour leur travail sur John Wick, agiront en tant que producteurs via leur société 87North. De plus, Story Kitchen, la société de production derrière les films Sonic the Hedgehog, est également impliquée, avec Universal Pictures en charge de la réalisation et de la distribution du film.

Des attentes élevées pour le film Just Cause

Malgré le succès de la franchise Just Cause, l’adaptation cinématographique a été un défi majeur à Hollywood. Les changements constants de casting et de réalisation ont mis en péril le projet. Toutefois, l’arrivée de Ángel Manuel Soto et de 87North Productions, axée sur l’action, est un signe très positif pour l’histoire du film.

Le jeu vidéo Just Cause, développé par Avalanche Studios, offre un niveau de liberté élevé à ses joueurs dans ses paramètres de monde ouvert. Cela laisse présager que le film offrira un spectacle similaire, avec des opportunités uniques d’exploration et de créativité. Il est probable que le film s’inspire du ton de Nobody et de Blue Beetle, grâce à l’implication du réalisateur.