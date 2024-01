Un nouveau virage pour Game of Thrones avec la série animée Nine Voyages

George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, a révélé que le spin-off de House of the Dragon passera de la prise de vue réelle à l'animation.

Tl;dr Le spin-off de Game of Thrones, Nine Voyages, passera du live-action à l’animation.

George R.R. Martin soutient cette décision pour des raisons budgétaires.

Les spin-off animés deviennent une tendance populaire pour explorer des univers établis.

Netflix, Prime Video et Paramount+ ont déjà exploré ce format.

Le spin-off de House of the Dragon devient une série animée

Le romancier américain George R. R. Martin a révélé que Nine Voyages, le spin-off de House of the Dragon (préquelle de Game of Thrones), passera de la prise de vue réelle à l’animation. Cette décision marque un tournant majeur pour l’univers de Game of Thrones et s’inscrit dans une tendance croissante dans l’industrie du divertissement.

George R.R. Martin announces three animated 'Game of Thrones' spinoffs are in the works at HBO, including the once live-action Sea Snake show, 'Nine Voyages.' https://t.co/USVvb4d1PH — Entertainment Weekly (@EW) January 1, 2024

Un choix stratégique et économique

George R. R. Martin a expliqué sur son blog que ce choix était principalement dû à des contraintes budgétaires. “Les contraintes budgétaires auraient probablement rendu une version en prise de vue réelle trop coûteuse”, a-t-il déclaré. Il a également exprimé son soutien total à ce changement, convaincu que l’animation offre une meilleure opportunité de présenter l’ensemble de l’univers de Game of Thrones.

Les spin-off animés : une tendance en plein essor

Le passage à l’animation pour le spin-off de House of the Dragon peut sembler surprenant, mais il est en réalité parfaitement en phase avec l’évolution actuelle de l’industrie. Les spin-off animés deviennent un moyen de plus en plus populaire d’explorer des univers déjà établis. Des services de streaming comme Netflix, Prime Video et Paramount+ ont déjà expérimenté ce format, notamment avec des spin-offs de The Witcher, Star Trek et Stranger Things.

Un futur prometteur pour l’animation

La différence majeure entre ces nouveaux projets et les spin-offs animés du siècle dernier réside dans leur continuité plus stricte avec les branches en live-action de la franchise. Avec de nombreuses autres franchises qui se lancent dans l’animation, il est logique que le spin-off Nine Voyages trouve facilement sa place dans ce format, malgré le fait qu’il mette en scène un personnage de House of the Dragon déjà récemment dépeint en live-action.