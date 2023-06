Star Trek: Prodigy disparaîtra de Paramount+ la semaine prochaine

Paramount+ annule la deuxième saison de Star Trek: Prodigy et la série disparaîtra de Paramount+ la semaine prochaine.

Si vous êtes fan de Star Trek et que vous n’avez pas encore vu Prodigy, dépêchez-vous. Avant la fin de la semaine prochaine ! Selon une information de The Hollywood Reporter, Paramount+ a annulé la série, ainsi que certain nombre d’autres, parmi lesquelles Grease: Rise of the Pink Ladies et The Game. Suivant les traces de Disney et du propriétaire de Max, Warner Bros. Discovery, Paramount Global a aussi décidé de faire disparaître Star Trek: Prodigy et les autres séries qu’elle a annulées de Paramount+ en échange d’une réduction d’impôts. Les fans ont donc jusqu’à la semaine prochaine, sans date précise, pour en profiter.

“Alors que nous nous préparons à combiner Paramount+ et Showtime dans quelques jours aux États-Unis, nous ajustons notre offre de contenu pour proposer la meilleure expérience de streaming aux abonnés”, déclarait un porte-parole de Paramount+ à The Hollywood Reporter. “Ceci est cohérent avec notre stratégie autour du contenu depuis le lancement et dans toute notre entreprise, pour nous assurer que nous faisons des choix intelligents et efficaces, motivés par les données et les informations de notre public. Nous allons retirer certains contenus pour tenter d’optimiser le catalogue de programmes originaux premium de Showtime.”

Cette annulation survient alors que Paramount+ avait pourtant donné son feu vert pour une deuxième saison à Star Trek: Prodigy. Ceci étant dit, la série pourrait trouver une seconde maison. En effet, The Hollywood Reporter rapporte que le producteur de Prodigy, CBS Studios, a l’intention de finaliser la postproduction de la deuxième saison et de proposer les deux saisons sur une nouvelle plateforme de streaming. Cette annonce n’affectera aucunement les autres séries de la licence Star Trek, avec Paramount+ qui reste la maison principale des séries en cours comme Strange New Worlds.