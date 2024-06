Le créateur de Black Mirror dévoile une information importante concernant la production de la saison 7

La production de la saison 7 de Black Mirror est en cours.

Tl;dr La production de la saison 7 de Black Mirror est en cours.

Un épisode tant attendu, suite de “USS Callister”, a été achevé.

La saison 7 comprendra six nouveaux épisodes.

La série est disponible en streaming sur Netflix.

La saison 7 de Black Mirror en production

L’anticipation grandit autour de la saison 7 de la série à succès Black Mirror. Charlie Brooker, le créateur de la série, a confirmé que la production de la nouvelle saison est en cours. Cette annonce intervient presque un an après la sortie de la dernière saison, laissant les fans impatients de découvrir la suite.

Une suite tant attendue pour “USS Callister”

Une des grandes révélations de Brooker est l’achèvement de la suite très attendue de l’épisode “USS Callister”. Cet épisode, qui a marqué le début de la saison 4, est considéré comme l’un des meilleurs de la série. Jesse Plemons, star de Breaking Bad, y joue un développeur de jeux vidéo qui crée une aventure à la Star Trek pour des clones de ses collègues. Comme à l’accoutumée dans Black Mirror, les choses tournent mal.

Que peut-on attendre de la saison 7 de Black Mirror ?

La saison 7 comprendra six nouveaux épisodes. Bien que Brooker soit resté mystérieux sur le contenu exact des prochains épisodes, il a tout de même laissé entendre que des surprises attendent les téléspectateurs. Il a fait allusion à de nouvelles avancées technologiques audacieuses, des rebondissements surprenants et des thèmes actuels et parfois prophétiques. En somme, tout ce qui fait le charme d’un épisode de Black Mirror.

Une diffusion sur Netflix

La série Black Mirror est disponible en streaming sur Netflix. Avec sa vision sombre et satirique de la vie et de la technologie, la série offre un commentaire social percutant, en particulier sur l’évolution constante de la technologie.