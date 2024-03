Black Mirror : Six nouveaux épisodes prévus pour 2025

Un projet en préparation concerne une suite à l'épisode "USS Callister", qui a su transcender les genres.

Tl;dr La série Black Mirror revient pour une septième saison en 2025.

Une suite de l’épisode USS Callister est prévue.

L’émission, créée par Charlie Brooker, a débuté en 2011.

La dernière saison, en 2023, avait comporté des épisodes tels que Loch Henry et Joan is Awful.

Renaissance de l’effroi technologique : Black Mirror

Asseyez-vous et accrochez-vous, car la série intense et prédictive Black Mirror revient sur les écrans avec une septième saison prévue pour 2025, a révélé Netflix lors de son événement UK Next.

Le retour d’une odyssée spatiale sombrement hilarante

La suite tant attendue d’un des épisodes le plus apprécié, l’irrévérencieux pastiche de Star Trek USS Callister, comptera parmi les six épisodes de la saison. Sans donner trop de détails, le teaser laconique de Netflix évoque une date de sortie en 2025 pour ce nouvel épisode. “Robert Daly est mort, mais pour l’équipage de l’USS Callister, leurs problèmes ne font que commencer“, déclare la description.

Des visages connus et une saga primée

Rappelons que l’épisode original de la saison 4 (2017) mettait en vedette Jesse Plemons et Cristin Milioti, avec la voix d’Aaron Paul et une apparition non créditée de Kristen Dunst. Cet épisode avait valu à la série plusieurs Emmys, dont celui du meilleur téléfilm.

Une émission britannique à succès… et perturbante

Black Mirror a fait ses débuts en 2011 au Royaume-Uni, avant d’étendre inexorablement son emprise sur le reste du monde. L’idée originale de cette série captivante et effrayante est celle de Charlie Brooker, qui l’a produite en compagnie d’Annabel Jones.

Sa dernière saison, en 2023, nous a livré cinq épisodes marquants, dont les excellents “Loch Henry” et “Joan is Awful”. Ce dernier envisage l’avenir des services de streaming sous un angle cynique et sombre. On peut donc s’attendre à des thèmes similaires dans la saison à venir, véritable miroir des dérives possibles de nos sociétés ultra-connectées.