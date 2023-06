Black Mirror : un trailer officiel pour la saison 6 tant attendue. Rendez-vous le 15 juin sur Netflix !

Pour les fans d’une série, l’attente peut être longue, très longue entre une saison et une autre. S’il peut arriver que ce ne soit pas le cas, le plus souvent, il faut attendre, au moins une année, avant de pouvoir découvrir les nouvelles aventures de ses personnages préférés. Mais il arrive fréquemment qu’il faille patienter bien davantage. Black Mirror, par exemple, aura infligé une pause de quatre longues années à ses fans, mais la saison 6 arrive bientôt, très bientôt. Cela valait bien un trailer !

Black Mirror : un trailer officiel pour la saison 6 tant attendue

L’attente de quatre années est donc bientôt derrière les fans. En effet, Netflix a enfin dévoilé la date de lancement de la très attendue saison 6 de sa série culte de science-fiction, Black Mirror, et ce sera pour le 15 juin prochain ! Cette dernière saison est en travaux depuis au moins un an et son créateur, Charlie Brooker, déclarait notamment que les nouveaux épisodes viendraient “garder la fraîcheur” en s’attaquant aux stéréotypes de la science-fiction que la série est déjà si bien parvenue à éviter jusqu’à présent. Selon lui, il s’agit là de “la plus imprévisible saison” sur laquelle il a travaillé.

Et pour cette saison 6, le casting est des plus alléchants : on retrouvera notamment dans ces nouveaux épisodes Aaron Paul (Breaking Bad), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ben Barnes (Shadow and Bone), Himesh Patel (Station Eleven), Josh Hartnett (Black Hawk Down), Kate Mara (House of Cards), Rory Culkin (Columbus), Salma Hayek Pinault (Frida) et bien d’autres encore. Et comme toujours, s’agissant d’une anthologie, chaque acteur ne devrait apparaître que dans un seul épisode, mais il est impossible d’en être certain à ce stade.

Rendez-vous le 15 juin sur Netflix

Pour célébrer cette annonce et faire un joli cadeau aux fans, Netflix a aussi dévoilé un tout nouveau trailer, rempli d’extraits pour le moins intrigants. Charlie Brooker a déjà déclaré que cette nouvelle saison serait davantage cinématographique et cette bande-annonce va assurément dans ce sens.

Les premières saisons de Black Mirror offraient un aperçu terrifiant de ce que pourrait être un futur proche, mais maintenant que nous vivons dans l’un d’entre eux, la série a quelque peu perdu de son côté satirique. Espérons que la saison 6 puisse relancer tout cela. Les cinq épisodes arriveront tous en même temps le 15 juin.