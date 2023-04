Black Mirror : la sixième saison de l’anthologie dystopique repousse les limites

La saison la plus imprévisible, inclassable et inattendue de Black Mirror.

L’anthologie sombre et satirique Black Mirror a toujours comporté une part d’imprévu, mais avec la sixième saison 6, l’histoire sera encore plus plus imprévisible que par le passé.

Charlie Brooker, créateur et scénariste de Black Mirror, a déclaré :

J’ai toujours pensé que Black Mirror devait présenter des histoires totalement distinctes les unes des autres et continuer à surprendre les gens – et moi-même -, sinon à quoi bon ? Ce devrait être une série qui ne peut pas être facilement définie et qui peut se réinventer sans cesse. En partie par défi, et en partie pour garder les choses fraîches pour moi et pour le téléspectateur, j’ai commencé cette saison en bouleversant délibérément certaines de mes hypothèses de base sur ce à quoi il fallait s’attendre. Par conséquent, cette fois-ci, en plus de certains des clichés les plus familiers de Black Mirror, nous avons également quelques nouveaux éléments, dont certains que j’avais juré que la série ne ferait jamais, afin d’élargir les paramètres de ce qu’est un “épisode de Black Mirror”. Les histoires sont toujours aussi toniques que celles de Black Mirror, mais elles sont plus variées que jamais.