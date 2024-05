Tout savoir sur la série animée Minecraft de Netflix et Mojang Studios

Une série animée Minecraft arrive prochainement sur la plateforme de streaming Netflix.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’univers de Minecraft, jeu vidéo culte depuis sa création en 2009. Un trailer révélé par Netflix confirme l’arrivée prochaine d’une série télévisée basée sur le célèbre jeu de construction de mondes. La vidéo montre le célèbre Creeper de Minecraft pénétrant à l’écran avant d’exploser, laissant place à un logo “Netflix X Minecraft” et une annonce de série animée à venir.

NETFLIX & CRAFT! ⛏️

From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/yo41rEmAPn

— Netflix (@netflix) May 30, 2024