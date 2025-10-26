Une star emblématique de Star Trek évoque son possible retour dans le spin-off de Picard

Un acteur emblématique de la franchise Star Trek s'est exprimé sur la possibilité de reprendre son rôle à l’occasion du projet de série dérivée axée sur l’héritage du personnage Picard, évoquant ainsi l’avenir de cet univers culte.

Un final qui ouvrait la voie à une suite attendue

Au terme d’une troisième saison saluée par de nombreux fans, la série Star Trek: Picard semblait ouvrir un nouveau chapitre pour l’univers de la franchise. Après une réunion inopinée des vétérans du légendaire USS Enterprise-D, le spectateur découvrait une génération montante d’officiers de Starfleet, souvent héritiers des figures cultes de The Next Generation. La menace croisée des Borgs et des Changelings donnait l’occasion à ces personnages emblématiques, et à quelques nouvelles têtes, de briller dans ce que beaucoup considèrent comme une conclusion rédemptrice pour la saga.

Le projet Star Trek: Legacy en suspens

Pourtant, la dernière scène de Picard laissait entrevoir le lancement d’une nouvelle série : Star Trek: Legacy. Les aventures à bord de l’Enterprise-G auraient réuni des membres emblématiques tels que Seven of Nine, Raffi, et d’autres personnages historiques, entre apparitions ponctuelles et nouveaux rôles centraux. Toutefois, malgré l’enthousiasme manifeste des fans, la machine reste à l’arrêt chez Paramount, aucun feu vert officiel n’ayant été donné à ce jour.

Des acteurs mobilisés, mais dans l’attente

À l’image de Todd Stashwick, inoubliable capitaine Shaw dans la dernière saison de Picard, le casting ne cache pas son envie de replonger dans cet univers. Interrogé récemment, Stashwick confie avec humour et sincérité : « J’adore ce personnage, j’adore travailler avec cette équipe… Si le projet voit le jour, même en hologramme, je reviens ! » Un enthousiasme partagé par Jeri Ryan, alias Seven of Nine, qui déclarait il y a peu : « Avec Star Trek, il ne faut jamais dire jamais. »

L’incertitude règne sur l’avenir télévisuel de la franchise

Cependant, difficile pour l’instant d’imaginer une reprise rapide du développement tant que la situation économique de Paramount, secouée par sa récente fusion avec Skydance, n’est pas stabilisée. Les spéculations autour d’un rapprochement avec Warner Bros., actuellement au point mort, n’aident guère à clarifier l’avenir des grandes licences. Pour l’heure, les amateurs peuvent toujours retrouver l’intégralité des séries et films du catalogue sur la plateforme Paramount+, en attendant – peut-être – l’émergence tant espérée de Star Trek: Legacy.