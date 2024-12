Ces films de Stephen King qui sont liés à l’univers sombre de la Tour Noire

Découvrez sept films inspirés par l'écrivain américain Stephen King qui entretiennent des liens mystérieux avec l'univers sombre de la Tour Sombre.

Tl;dr Stephen King, avec plus de 60 livres publiés, a de nombreuses œuvres adaptées en film et en série télévisée.

The Dark Tower est une saga de 8 livres qui sera adaptée en série télévisée par Mike Flanagan.

D’autres œuvres de King, comme The Shining, Doctor Sleep, et It ont des liens avec The Dark Tower.

Stephen King : un maître incontesté de l’horreur

Il est indéniable que Stephen King est un génie. Avec une bibliographie impressionnante de plus de 60 œuvres, il est naturel que nombre d’entre elles aient été adaptées à l’écran, certaines ayant même été nominées aux Oscars. La popularité de King ne faiblit pas, et une nouvelle vague d’adaptations se profile à l’horizon. Parmi elles, une suscite particulièrement l’enthousiasme des fans : The Dark Tower.

The Dark Tower : une saga incontournable

Composée de 8 livres, The Dark Tower est peut-être le chef-d’œuvre le plus magistral de King. Après une première adaptation en film en 2017, le réalisateur Mike Flanagan s’apprête à lui donner une nouvelle vie à travers une série télévisée étalée sur plusieurs saisons.

The Dark Tower suit le pistolero Roland Deschain dans sa quête inlassable de la mystérieuse Tour Sombre, axe central de tous les mondes. Sa potentielle destruction menace l’équilibre de l’univers tout entier.

Les œuvres de King : un multivers interconnecté

Il est intéressant de noter que The Dark Tower fonctionne comme un noyau qui se connecte à presque toutes les histoires écrites par King. Ainsi, plusieurs adaptations des œuvres de King pour l’écran contiennent une référence ou un fil conducteur vers The Dark Tower.

Par exemple, dans The Shining, le lien avec The Dark Tower est établi grâce au « shine », une capacité psychique que développe Danny à l’hôtel. Dans la saga de Roland, cette puissance est également présente chez Jake Chambers. Autre exemple, Doctor Sleep introduit « Tet », le nom d’une corporation mise en place pour protéger la Tour de la destruction.

Stephen King : un univers à explorer

Il est évident que Stephen King a créé un univers riche et complexe. Ses œuvres, bien que distinctes, sont étroitement liées et forment un multivers qui mérite d’être exploré. Après avoir regardé The Dark Tower, les fans auront à cœur de se plonger plus profondément dans l’univers de King en explorant ses autres œuvres.