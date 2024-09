Max dévoile la bande-annonce de son nouveau thriller de Stephen King : le film le plus attendu de 2024

Découvrez la bande-annonce palpitante du nouveau film 'Salem’s Lot' qui promet de vous tenir en haleine. Alors, prêt à plonger dans cette aventure effrayante ?

Tl;dr Le très attendu remake de « Salem’s Lot » de Stephen King dévoile enfin sa bande-annonce.

Le film suit l’écrivain Ben Mears confronté à des vampires dans sa ville natale.

La bande-annonce promet une ambiance sombre et effrayante fidèle à l’œuvre de King.

Sortie prévue le 3 octobre sur Max et le 11 octobre au cinéma au Royaume-Uni.

Un remake très attendu

Nous l’attendions depuis l’annonce initiale en 2019, et voilà enfin la bande-annonce du remake de « Salem’s Lot« , le roman culte de Stephen King. Après des retards multiples dans sa sortie initialement prévue pour septembre 2022, l’attente semble avoir été récompensée.

Des vampires à Salem’s Lot

L’histoire suit l’écrivain Ben Mears, interprété par Lewis Pullman, de retour dans sa ville natale, Jerusalem’s Lot, à la recherche d’inspiration pour son prochain livre. Il découvre rapidement que les habitants sont transformés en vampires assoiffés de sang. Il semblerait que nous soyons en pleine saison des vampires avec aussi la sortie prochaine du film « Nosferatu ».

Un thriller sombre et captivant

La bande-annonce de « Salem’s Lot » promet un thriller sombre et effrayant à la hauteur des récits glaçants de King. L’excitation n’a fait que croître avec le passage d’une sortie en salle tant attendue à une diffusion sur Max. Le visionnage de ces vampires en action est très attendu.

Une bande-annonce qui intrigue

La bande-annonce est très efficace, créant une atmosphère sombre et inquiétante qui vous attire immédiatement. Elle est fidèle au style de King avec une petite ville fictive du Maine, des créatures mortelles et un groupe de personnages qui ne savent pas dans quoi ils s’embarquent. Les brefs aperçus des vampires sont incroyablement effrayants, et je sais déjà que ce film va probablement me donner quelques cauchemars.

Marquez bien vos calendriers, « Salem’s Lot » sortira sur Max le 3 octobre. Pour ceux au Royaume-Uni, vous pourrez le voir au cinéma à partir du 11 octobre.