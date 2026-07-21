Disney revoit ses remakes live-action, mais tous n’ont plus le même élan

En bref Disney n’a plus de formule magique

Tangled et Lilo et Stitch 2 rassurent davantage

Hercules et Maleficent 3 inquiètent plus

Chez Disney, un remake live-action confirmé n’est plus une promesse de carton. C’est ça qui change. Les années 2010 avaient installé une mécanique assez simple, critique tiède ou non, des titres comme The Lion King ou Maleficent remplissaient les salles. Dans les années 2020, le tableau est beaucoup moins propre.

Le modèle Disney ne tourne plus tout seul

On l’a vu récemment, The Little Mermaid et Lilo et Stitch ont très bien tenu, alors que Snow White et le nouveau Moana ont déçu. Résultat, des chantiers comme Aristocats, The Sword in the Stone et The Hunchback of Notre Dame ont été mis en pause. En gros, Disney continue, mais il trie davantage.

Ce n’est pas qu’une question de nostalgie. Le studio découvre qu’un même label, remake live-action, peut désormais produire des trajectoires opposées selon la génération visée, le casting ou l’impression laissée par le marketing.

Lilo et Stitch 2, le pari le plus tranquille

Le seul titre déjà daté dans le calendrier de Disney n’est même pas un remake. Lilo et Stitch 2 sera la suite du film de 2025, avec Chris Sanders, voix historique de Stitch et co-créateur du film d’animation, à l’écriture et à la réalisation.

L’histoire reste secrète, mais tout indique qu’il ne s’agira pas d’une reprise de Lilo et Stitch 2: Stitch Has a Glitch, le film vidéo de 2005, notamment vu la manière dont Jumbaa a été géré dans la version 2025. L’hypothèse la plus crédible, c’est donc une histoire originale.

Et commercialement, le terrain est favorable. Le premier film a dépassé environ 860 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour un budget d’environ 86 millions d’euros (100 millions de dollars). Oui, une suite originale est moins automatique qu’un remake pur, Mufasa: The Lion King et Maleficent: Mistress of Evil l’ont montré. Mais ça reste le pari le plus sûr du lot.

Tangled repart, avec une fenêtre idéale

S’il y a un film qui sent le gros score, c’est Tangled. Le projet a été confirmé en décembre 2024, stoppé après l’échec de Snow White, puis relancé après le succès de Lilo et Stitch. Le tournage doit démarrer en août 2026.

Au casting, Teagan Croft jouera Rapunzel, Milo Manheim sera Flynn Rider, Kathryn Hahn incarnera Mother Gothel, et Diego Luna tient un rôle encore non dévoilé. Pas de date de sortie pour l’instant.

Le timing, lui, paraît très juste. Le film original date de 2010, donc son public a grandi. C’est précisément la zone où Disney performe le mieux quand la nostalgie n’est pas trop fraîche, ni trop lointaine. Moana a rappelé qu’un copier-coller ne suffit pas, mais Tangled part avec un avantage générationnel assez net.

Hercules et Maleficent 3, deux cas bien plus fragiles

Pour Hercules, annoncé en 2022, Guy Ritchie doit réaliser, avec Joe Russo et Anthony Russo à la production. C’est peu, et c’est déjà un souci. Le film de 1997 n’a jamais eu la force de marque d’un Aladdin, d’un Beauty and the Beast ou d’un The Lion King. Ajoutez à ça l’idée évoquée par les Russo d’une inspiration venue de TikTok, et vous obtenez un projet qui peut vite paraître bizarre si la promo insiste là-dessus.

De son côté, Maleficent 3 avance encore, avec une annonce faite en décembre 2023 et Linda Woolverton confirmée au scénario en mars 2025. Mais c’est probablement le film le plus exposé. Le premier Maleficent avait rapporté environ 654 millions d’euros (759,8 millions de dollars), le second environ 423 millions d’euros (491,7 millions de dollars). Suffisant pour exister, pas pour rassurer vraiment. Sept ans après Mistress of Evil, l’envie d’un troisième chapitre paraît faible. Et ça, pour Disney, c’est sans doute le vrai signal à surveiller.