Le meilleur film de monstre à petit budget a 26 ans

Découvrez ce film de monstres vieux de 26 ans qui est le meilleur rival à petit budget de Jurassic Park que vous n'avez jamais vu.

Tl;dr Komodo est un film d’horreur de 1999 inspiré de Jurassic Park.

Malgré un budget limité, le film a su créer des monstres convaincants et des personnages humains complexes.

Komodo est disponible en location sur Amazon Video.

Un héritier méconnu de Jurassic Park : Komodo

Komodo, sorti en 1999, est un film d’horreur qui s’inscrit dans la lignée du célèbre Jurassic Park. Dirigé par Michael Lantieri, artiste d’effets visuels sur Jurassic Park, ce film suit l’histoire de Patrick, un adolescent dont la famille et le chien sont tués lors d’un voyage estival à Emerald Isle, en Caroline du Nord. Sa thérapeute, Victoria, décide de le ramener sur l’île pour affronter ses peurs, mais ils se retrouvent face aux tueurs de sa famille – un groupe de dragons de Komodo.

Un hommage réussi à Jurassic Park

Malgré une sortie discrète en vidéo à domicile et un budget bien inférieur à celui de Jurassic Park, Komodo a su tirer son épingle du jeu. Le film a en effet réussi à créer une véritable ambiance de terreur, avec des dragons de Komodo représentés comme de véritables machines à tuer. Les personnages humains, loin d’être de simples victimes, sont également bien développés, ce qui renforce l’attachement du spectateur.

Un film d’horreur aux multiples facettes

Komodo ne se contente pas d’être un simple film d’horreur. Il aborde également des thématiques plus profondes, comme le traumatisme et la culpabilité ressentis par Patrick suite à la mort de ses proches. Le film joue également sur le registre de la tragédie grecque, avec notamment l’histoire du biologiste Oates, accusé à tort du meurtre de sa femme et contraint de travailler pour l’entreprise pétrolière responsable de la présence des dragons sur l’île.

Un exemple à suivre pour les films à petit budget

Grâce à un travail soigné sur les effets spéciaux et une utilisation habile des décors, Komodo parvient à offrir une expérience visuelle convaincante malgré son budget limité. Le film est ainsi un bel exemple de ce qu’il est possible de réaliser avec peu de moyens, et mériterait d’être redécouvert à l’ère du streaming. Il est d’ailleurs disponible en location sur Amazon Prime Video.