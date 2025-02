Cette réplique de Jurassic Park reste toujours énigmatique

Plus de deux décennies après sa sortie, une réplique de Jurassic Park continue de semer la confusion parmi les spectateurs.

Tl;dr La franchise Jurassic Park continue de se développer avec Jurassic World Rebirth.

Le premier film reste inégalé malgré plusieurs suites et stars renommables.

Un moment particulier dans le film The Lost World suscite toujours des discussions parmi les fans.

Le renouveau de Jurassic Park

Cet été marque une nouvelle étape pour la franchise Jurassic Park avec la sortie de Jurassic World Rebirth. Les fans, toujours attirés par son aspect spectaculaire, auront l’occasion de redécouvrir cette saga qui s’étend sur plus de trois décennies. Malgré les hauts et bas de la franchise, une constante persiste : aucun des films sortis après le classique de 1993 réalisé par Steven Spielberg n’a réussi à égaler le premier opus. Les suites attirent certes des stars de renom, mais elles manquent de profondeur, d’échelle et d’intrigue comparées à ce que Spielberg a accompli avec le premier film.

Une suite sous la houlette de Spielberg

Il est surprenant de constater que la première suite, The Lost World: Jurassic Park, a été réalisée par Spielberg lui-même. Le film semble manquer de sa touche habituelle. Spielberg a reconnu une part de responsabilité dans l’échec du film, mais rappelle qu’il n’en a pas écrit le scénario.

Un moment qui suscite toujours des interrogations

The Lost World a été critiqué pour son incapacité à être à la hauteur du premier film. Un moment en particulier a laissé les fans perplexes : une réplique redondante dans une scène clé. Dans la scène où les deux T-Rex tentent de renverser les remorques du haut d’une falaise, le personnage de Vince Vaughn crie « Accrochez-vous à quelque chose! ». Quelques secondes plus tard, Ian Malcolm (Jeff Goldblum) répète exactement la même chose. Les fans se demandent encore aujourd’hui si Goldblum a fait une erreur de texte ou s’il s’agit d’une coquille dans le scénario.

Cette confusion a été remarquée dès la sortie du film en salle et a même été parodiée lors d’un sketch pour les MTV Movie Awards. Même des années plus tard, ce moment du film est toujours discuté dans les commentaires des clips vidéo et les forums de fans de Jurassic Park. Une imperfection qui fait le charme de la relecture du film.

Jurassic World Rebirth sortira au cinéma le 2 juillet 2025.