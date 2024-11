Comment Steven Spielberg a poussé Ridley Scott à abandonner le script original de Gladiator 2

Comment Steven Spielberg a influencé Ridley Scott pour abandonner le scénario original de Gladiator 2 avec Russell Crowe ?

Tl;dr Le script original de Gladiator II a été abandonné suite aux conseils de Steven Spielberg.

Gladiator II, prévu pour 2024, présentera un scénario et un casting complètement différents.

Le film, qui suivra le fils de Maximus, Lucius Verus, est attendu comme un succès au box-office.

L’impact de Spielberg sur Gladiator II

Dans une récente interview avec le New York Times, le réalisateur Ridley Scott a révélé que Steven Spielberg a joué un rôle crucial dans le changement de direction du script de Gladiator II. Le scénario original, rédigé par le musicien Nick Cave, a été abandonné au profit d’une toute nouvelle histoire.

Un scénario différent pour une suite très attendue

Gladiator, sorti en 2000, a été un immense succès critique et commercial. Il a ensuite fallu plus de deux décennies pour qu’une suite voie le jour. Le nouveau Gladiator II, qui sortira en 2024, sera dirigé par Scott avec Paul Mescal et Denzel Washington en tête d’affiche. Un changement radical par rapport au script original de Nick Cave qui mettait en scène la résurrection du personnage principal, Maximus Decimus Meridius, interprété par Russell Crowe.

Un changement de cap salvateur

Spielberg n’était pas le seul à exprimer ses doutes sur le scénario de Cave. Scott lui-même avait des réserves quant à l’idée de faire revenir Maximus d’entre les morts. Spielberg a donc encouragé Scott à ne pas poursuivre dans cette voie. Une décision que le réalisateur a finalement jugée bénéfique pour la suite de la franchise Gladiator.