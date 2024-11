Gladiator 2 répète une erreur historique du premier film en copiant un moment emblématique

Gladiator 2 répète une erreur historique de l'original en copiant un moment emblématique !

Tl;dr Gladiator 2 maintient les inexactitudes historiques de son prédécesseur.

Le réalisateur Ridley Scott préfère se concentrer sur une distribution impressionnante.

Le film reproduit incorrectement le système de signaux des gladiateurs romains.

Une suite tant attendue

Gladiator 2, le prochain film très attendu, succède à son prédécesseur, vainqueur de l’Oscar du meilleur film, plus de vingt ans après. Bien que le film soit déjà critiqué pour ses nombreuses inexactitudes historiques, cela n’empêche pas le réalisateur Ridley Scott de faire preuve d’une certaine constance avec le premier film, qui n’était pas non plus réputé pour sa précision concernant l’histoire romaine.

Ridley Scott, le réalisateur intrépide

Ridley Scott, le réalisateur de ce film très attendu, a clairement montré qu’il ne se soucie guère de l’exactitude historique. Après avoir dit aux historiens de « se trouver une vie » lorsqu’ils ont vérifié les faits de son film Napoléon de 2023, il a rassemblé un casting impressionnant pour Gladiator 2. Cependant, une scène particulière de la bande-annonce de Gladiator 2 a attiré l’attention pour son inexactitude historique.

Un geste emblématique, mal reproduit

Dans le film original, on se souvient de la scène où Maximus (Russell Crowe) gagne le cœur du peuple romain dans le Colisée, obligeant Commodus (Joaquin Phoenix) à lui épargner la vie. Dans Gladiator 2, on voit l’empereur Geta, joué par Joseph Quinn, utiliser le même geste de pouce vers le bas, signifiant qu’il va faire exécuter un gladiateur. Cependant, ce geste est mal interprété. En réalité, le signe du pouce vers le haut signifiait la mort du gladiateur, tandis que le signe pour épargner le gladiateur était un poing fermé.

Une répétition d’erreurs

Gladiator 2 semble répéter une erreur du premier film. Ridley Scott a choisi de conserver ce geste malgré sa connaissance de cette erreur factuelle, préférant utiliser un symbolisme plus évident pour éviter toute confusion.