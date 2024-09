« Gladiator 2 » : le nouveau trailer promet le film de l’année !

Oui, je suis excité. Vivement la sortie dans les salles !

Tl;dr Nouvelle bande-annonce prometteuse pour la suite de « Gladiateur ».

Accent mis sur les forces en compétition pour le pouvoir.

Lucius confirmé comme le fils de Maximus Decimus Meridius.

Sortie du film prévue pour le 22 novembre 2024.

« Gladiator 2 » : une suite tant attendue

Le premier trailer du tant attendu « Gladiator 2 » n’avait pas tout à fait réussi à enflammer mon coeur. Mais avec le lancement de la nouvelle bande-annonce ce 23 août, je suis convaincu que cette suite sera l’un des plus grands films de l’année.

Un nouvel aperçu

Ce qui m’a le plus enthousiasmé est l’accent mis sur les différentes forces en compétition pour le pouvoir. Le premier trailer semblait plus axé sur le spectacle brut d’une suite de « Gladiateur », ce qui m’a beaucoup plu. Cependant, ce nouveau trailer semble vouloir établir plus clairement les enjeux de cette histoire.

En règle générale, je n’aime pas que tout me soit expliqué trop clairement. Mais pour une suite de « Gladiateur », il semble approprié de définir un peu plus clairement les enjeux. Le charme de l’original résidait pour moi dans les émotions qui animaient tous les combats d’arène. Le fait d’avoir ces mêmes enjeux exposés un peu plus clairement me rend impatient de me laisser emporter par toute cette intrigue.

Un héritage confirmé

Parmi les grandes révélations, nous n’avons eu qu’une seule nouvelle majeure, et c’est seulement la confirmation de ce que beaucoup d’entre nous avaient déjà deviné : Lucius est bien le fils de Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe). Par-dessus tout, cela fait de Paul Mescal un protagoniste prometteur.

Non seulement les nouvelles images prouvent que Lucius est un combattant incroyablement capable, mais il semble également avoir la présence et la détermination nécessaires pour succéder dignement à la performance originale de Crowe.

Une sortie imminente

Sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, je suis convaincu que le dernier effort de Ridley Scott pourrait être l’un des temps forts cinématographiques de l’année. Je suis impatient de voir « Gladiator 2 » sur le plus grand écran possible. Et si vous êtes dans le même état d’esprit, sachez que la sortie du film est prévue pour le 22 novembre 2024.