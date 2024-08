Ces personnages principaux absents de Gladiator 2

Gladiator 2 de Ridley Scott se déroule environ 25 à 30 ans après la mort de Maximus, centrant l'intrigue sur Lucius Verus, le neveu de Commodus, qui doit naviguer entre la brutalité des arènes romaines et les intrigues politiques pour honorer l'héritage de son héros.

Tl;dr Gladiator 2 est la suite du film Gladiator.

Des personnages importants du premier film ne sont pas présents dans Gladiator 2.

L’histoire tourne autour de Lucius Verus défiant l’autorité de la Rome antique.

Djimon Hounsou et Tomas Arana ne reprendront pas leurs rôles respectifs.

Une nouvelle ère pour l’Empire Romain

Gladiator 2 marque la continuité du récit entamé avec le premier opus, mais avec l’absence notable de plusieurs personnages emblématiques. L’intrigue se déroule plus de deux décennies après Gladiator et est centrée sur le personnage de Lucius Verus, interprété par Paul Mescal.

Des absences remarquées

Parmi les personnages qui ne reviennent pas, on note l’absence de Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) et Commodus (Joaquin Phoenix), protagonistes et antagonistes du premier film. Parmi les acteurs principaux, on retrouve Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, et Fred Hechinger. Connie Nielsen reprend son rôle de Lucilla et Derek Jacobi celui de Sénateur Gracchus.

Des personnages emblématiques absents

Parmi les personnages du premier film qui ne font pas partie du prochain chapitre, on note l’absence de Juba, interprété par Djimon Hounsou, un esclave et gladiateur qui devient un allié proche de Maximus. Quintus, joué par Tomas Arana, un ami et allié de Maximus qui a choisi de servir Commodus, ne reviendra pas non plus.

Un casting étoilé

Le casting de Gladiator 2 se compose de Paul Mescal dans le rôle de Lucius Verus, Pedro Pascal dans celui de Marcus Acacius, Denzel Washington en tant que Macrinus, Connie Nielsen reprenant son rôle de Lucilla, Joseph Quinn interprétant l’Empereur Geta, Fred Hechinger en tant qu’Empereur Caracalla, et Derek Jacobi dans le rôle du Sénateur Gracchus.