Russell Crowe et Denzel Washington : un duel de sci-fiction avant leur succès à 266M$

Crowe et Washington ont brillé dans "American Gangster".

Les deux acteurs ont également joué dans Virtuosity.

American Gangster a connu un plus grand succès que Virtuosity.

Washington et Crowe ont inversé leurs rôles de héros et de méchant entre les deux films.

Russell Crowe et Denzel Washington, deux étoiles du cinéma

Les spectateurs se souviendront du talentueux duo formé par Russell Crowe et Denzel Washington dans le film très apprécié American Gangster. Réalisé par Ridley Scott et écrit par Steven Zaillian, lauréat d’un Oscar, American Gangster est souvent considéré comme l’un des plus grands films des carrières de Washington et Crowe, avec un score de 81% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes et un score de 90% de la part du public.

Crowe, connu pour avoir joué dans des blockbusters tels que Gladiator et Master and Commander: De l’autre côté du monde, a fait ses débuts au cinéma en 1990 dans La malédiction de la pyramide. Il a été nominé trois fois pour l’Oscar du meilleur acteur pour Révélations et Un homme d’exception, et a remporté le prix pour son rôle de Maximus dans Gladiator de Ridley Scott. Washington, quant à lui, est surtout connu pour ses rôles dans Le Plus Beau des combats, la trilogie The Equalizer et Training Day. Il a remporté deux fois l’Oscar pour ses rôles dans Glory (1989) et Training Day (2001).

Avant American Gangster, il y avait Programmé pour tuer

Avant leur collaboration réussie dans American Gangster, Crowe et Washington étaient déjà apparus ensemble dans le thriller d’action cybernétique de 1995, Programmé pour tuer. Malheureusement, le film n’a pas connu le même succès que American Gangster, avec un score de 32% des critiques et du public sur Rotten Tomatoes.

Programmé pour tuer raconte l’histoire d’une simulation de réalité virtuelle qui reproduit les personnalités de véritables tueurs en série qui parviennent d’une manière ou d’une autre à s’échapper dans le monde réel. Washington y joue un de ses nombreux rôles de policier et essaie de traquer les tueurs en série virtuels.

Le renversement des rôles entre Programmé pour tuer et American Gangster

Dans American Gangster, Washington joue le rôle de Frank Lucas, un baron de l’héroïne à Harlem, tandis que Crowe incarne Richie Roberts, le détective déterminé à le faire tomber. À l’inverse, dans Programmé pour tuer, Washington joue un policier qui n’a plus rien à perdre après avoir tué un terroriste politique qui a tué sa femme et sa fille. Il se voit offrir une seconde chance lorsqu’il est chargé de traquer SID 6.7, une réalité virtuelle qui combine tous les traits les plus mauvais et les plus puissants des tueurs en série les plus célèbres de l’histoire, interprétée par Crowe.