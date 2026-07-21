Le week-end fou où Keanu Reeves a prouvé qu’Hollywood hésitait

En juillet 1991, deux films de Keanu Reeves sortent à une semaine d’écart. Un télescopage rare qui dit beaucoup sur sa place, déjà à part, à Hollywood.

En bref Keanu Reeves enchaîne deux sorties en juillet 1991

Action d’un côté, sci-fi comique de l’autre

Un moment clé avant son statut d’icône

En juillet 1991, vous pouviez voir Keanu Reeves en agent du FBI obsédé par des braqueurs surfeurs, puis sept jours plus tard en ado lunaire face à des robots et à la mort. Dit comme ça, on dirait presque deux carrières différentes. C’est justement ce qui rend ce week-end si parlant.

Deux films, deux visages, une même semaine

Le 12 juillet sort Point Break. Reeves y joue Johnny Utah, un agent infiltré chargé d’enquêter sur des braquages commis par des criminels masqués en anciens présidents américains. Sur le papier, un polar d’époque assez classique. En vrai, le film regarde surtout l’aimantation du danger, à travers la relation entre Utah et Bodhi, le chef du groupe incarné par Patrick Swayze.

Une semaine après, le 19 juillet, arrive Bill et Ted’s Bogus Journey. Retour de Ted Logan, le personnage joué par Reeves dans le succès de 1989, aux côtés de Bill, interprété par Alex Winter. Cette fois, il faut affronter des doubles robotiques, échapper à la mort et sauver le futur. Rien à voir avec la tension de Point Break. Et pourtant, les deux films cohabitent au même moment.

Le moment où son style devient lisible

À ce stade, Hollywood ne sait pas encore très bien où ranger Reeves. Il n’a ni le profil massif d’un Arnold Schwarzenegger ou d’un Sylvester Stallone, ni la mécanique attendue du héros impeccable. C’est là que ça devient intéressant.

Dans Point Break, son personnage pense maîtriser la situation avant de se laisser happer par le monde qu’il doit combattre. Dans Bill et Ted’s Bogus Journey, il joue la naïveté sans la rendre pénible. Ce mélange de fragilité, de naturel et de sincérité, on le retrouvera plus tard chez Neo, John Wick ou Constantine. Pas les mêmes films, pas le même ton, mais une même façon d’entrer dans un univers avant de le dominer.

Des scores modestes, une vraie trace dans sa carrière

Côté box-office, on n’est pas sur des raz-de-marée. Point Break a cumulé environ 77 millions d’euros (83,5 millions de dollars) dans le monde, un bon résultat, sans jouer dans la même cour que Terminator 2: Judgment Day. Bill et Ted’s Bogus Journey, lui, tourne autour de 35 millions d’euros (38 millions de dollars), ni triomphe, ni fiasco.

Mais avec le temps, le regard a changé. Point Break est devenu un film culte, et l’un des titres les plus retenus de Kathryn Bigelow. Le second Bill et Ted a aussi gagné en estime. Mieux, ce passage par Point Break a compté pour la suite, puisque Jan de Bont a choisi Reeves pour Speed après l’avoir vu dans ce registre.

Pourquoi ce week-end compte encore aujourd’hui

Ce télescopage raconte une chose simple. Avant de devenir une icône, Keanu Reeves était une surprise. Il ne cherchait pas à prouver qu’il n’était qu’un acteur drôle, ni seulement un jeune premier plus dramatique. Il testait plusieurs voies, et ça se voyait déjà.

Aujourd’hui, Point Break est disponible sur Peacock, tandis que Bill et Ted’s Bogus Journey se trouve sur Prime Video. Et ce drôle de week-end de 1991 garde une vraie portée: il montre comment une image publique se construit, non pas par un seul grand rôle, mais par la collision de plusieurs possibles.