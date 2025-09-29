Gravement blessé sur le tournage d’une comédie de Seth Rogen, Keanu Reeves raconte

Lors du tournage d’une comédie réalisée par Seth Rogen, l’acteur Keanu Reeves a été victime d’une blessure importante. Ce contretemps sur le plateau a marqué la production, suscitant l’inquiétude parmi les équipes et les fans.

Tl;dr Keanu Reeves s’est fracturé la rotule sur « Good Fortune ».

Il a continué le tournage malgré sa blessure grave.

Le film d’Aziz Ansari sortira en octobre 2025.

Quand la comédie vire au cauchemar : Keanu Reeves grièvement blessé

Personne n’aurait parié que Keanu Reeves, réputé pour avoir survécu sans dommages majeurs aux cascades infernales de « The Matrix » et « John Wick », se retrouverait cloué à l’hôpital… sur le tournage d’une comédie. Et pourtant, c’est lors du film « Good Fortune », signé Aziz Ansari, qu’il a subi une blessure aussi improbable que sérieuse. En plein tournage, l’acteur s’est littéralement cassé la rotule en deux — une douleur, selon ses mots, « suffisamment intense pour savoir instantanément que quelque chose allait très mal ». Le contraste avec ses exploits physiques passés est saisissant.

L’accident qui aurait pu tout arrêter

Comment une telle mésaventure a-t-elle pu se produire sur un plateau de comédie ? Invité par The Hollywood Reporter, le trio Reeves, Rogen, et Ansari revient sur ce moment. Au lieu des traditionnelles blessures spectaculaires des blockbusters, l’incident s’est révélé plus choquant encore par sa banalité : la jambe de l’acteur a lâché, sans prévenir. « Je l’ai senti craquer comme une chips, puis j’ai vu le sang arriver… », confie-t-il. Pour détendre l’atmosphère, Seth Rogen a plaisanté en imaginant son partenaire suspendu à des fils ou manipulé tel une marionnette pour finir les scènes — clin d’œil à son propre rôle dans la série satirique « The Studio ».

Courage et solidarité sur le plateau

Malgré cette fracture spectaculaire, Keanu Reeves ne s’est pas laissé abattre. De retour après un passage express à l’hôpital et équipé d’un plâtre, il a tenu à poursuivre le tournage, n’abandonnant ni ses partenaires ni la production. Un choix qui, de l’avis général sur le plateau, a permis au projet de ne pas sombrer.

Une liste rapide permet de saisir son impact :

Dédicace sans faille : il aurait pu quitter le film.

il aurait pu quitter le film. Soutien décisif : il est revenu pour les reshoots.

il est revenu pour les reshoots. Aura unique : son engagement galvanise toute l’équipe.

L’avenir sourit (enfin) à Good Fortune

Si « Good Fortune » occupe une place si particulière pour Aziz Ansari, c’est aussi parce qu’il fait suite à l’arrêt brutal de son précédent projet suite à des controverses autour de Bill Murray. Le film marque donc un nouveau départ et réunit des talents déjà engagés dans ce projet avorté, dont Seth Rogen. Grâce au professionnalisme exemplaire de Keanu Reeves, la sortie du film est désormais fixée au 17 octobre 2025 : une preuve supplémentaire que même les pires coups du sort peuvent être déjoués par la ténacité et l’esprit collectif.