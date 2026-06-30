House of the Dragon complique son retour avec ses seconds rôles

La saison 3 de House of the Dragon retrouve plusieurs personnages sans vraiment les reposer. Un choix cohérent sur le fond, mais vite frustrant.

En bref La saison 3 réintroduit mal ses seconds rôles

Jeyne Arryn cristallise la confusion

Le lore dense n’aide pas les retours

Se souvenir des grandes figures, ça va. Se rappeler chaque visage secondaire de House of the Dragon, beaucoup moins. Et la saison 3 semble partir du principe que vous avez tout gardé en tête, jusque dans les coins les plus touffus de son arbre généalogique.

Une reprise qui vous laisse recoller les morceaux

Le contraste est assez net. Les personnages centraux comme Rhaenyra, Alicent, Aemond ou Jace restent immédiatement identifiables. Mais dès que la série revient vers ses seconds rôles, elle coupe court à tout rappel, comme si deux saisons d’écart et un univers aussi chargé ne posaient aucun problème.

Le fond de l’idée se défend, quand même. House of the Dragon ne prend pas son public de haut et évite les dialogues qui expliquent tout lourdement. Sauf qu’ici, le curseur penche de l’autre côté. On ne parle pas d’un détail oublié, mais de personnages qui réapparaissent sans vrai balisage.

Le cas Jeyne Arryn résume tout

L’exemple le plus parlant arrive dans l’épisode 2. Rhaena Targaryen, couverte de suie et paniquée, se présente à une immense porte de pierre pour demander refuge et aide. En face d’elle, une femme refuse froidement, furieuse de la voir débarquer avec un dragon sauvage après la mort de Jacaerys « Jace » Velaryon lors d’une bataille récente.

Cette femme, c’est Lady Jeyne Arryn. Le souci, c’est que la série ne fait presque rien pour vous le rappeler. Or en saison 2, Jeyne gouvernait le Val et acceptait de protéger Rhaena ainsi que les plus jeunes enfants de Rhaenyra pendant la guerre civile targaryenne, la Danse des Dragons. Entre-temps, Rhaena a trouvé le dragon sauvage Sheepstealer et, en intervenant dans la bataille du Gullet au début de la saison 3, a contribué à la situation qui tue Jace et son dragon Vermax. Dit comme ça, tout s’emboîte. À l’écran, beaucoup moins.

Ulf, Hugh, Alys, la mémoire devient un test

Et Jeyne n’est pas un accident isolé. La saison précédente introduisait les dragonseeds, ces bâtards susceptibles d’avoir du sang targaryen et de pouvoir monter un dragon. Parmi eux, Ulf et Hugh reviennent en saison 3. Problème, la série ne leur offre quasiment aucune ligne pour les resituer, et leur look proche, surtout avec les longues perruques blondes, n’aide pas franchement.

Même flou autour d’Alys Rivers. Son retour demande presque un effort de révision personnelle pour remettre un nom, un rôle et un contexte sur son apparition. Résultat ? La série transforme une partie de son casting en test de mémoire.

Une série qui respecte son public, peut-être un peu trop

Ce choix raconte aussi quelque chose de la franchise. L’univers imaginé par George R.R. Martin est dense, rempli de branches secondaires, de maisons, de conflits et de filiations. C’est sa richesse, mais aussi son piège. Sans quelques repères, le lore cesse d’épaissir le récit et commence à brouiller sa lecture.

La suite, diffusée chaque dimanche à 21 heures sur HBO et HBO Max, finira sûrement par remettre ces personnages en place. Mais pour une série qui veut durer dans la conversation, la question est simple. Faire confiance au public, oui. Le laisser travailler à votre place, c’est autre chose.