Le nouveau Batman du DCU serait déjà choisi, et le nom surprend

Le film The Brave and the Bold avance peu, mais une rumeur relance tout : le Batman du DCU serait déjà casté.

En bref Le Batman du DCU serait déjà casté

John Campea évoque plusieurs confirmations croisées

Le nom serait inattendu, mais pas mauvais

Le plus intéressant, ici, c’est presque le décalage. Alors que The Brave and the Bold donnait l’impression d’avancer au ralenti, le futur Batman du DCU pourrait, lui, être déjà trouvé.

Depuis quelque temps, les nouvelles autour du film restaient plutôt froides. Warner Bros concentre visiblement son attention sur la famille de Superman et sur The Batman: Part II de Matt Reeves. Vu de l’extérieur, on pouvait donc croire que ce nouveau Batman n’était pas encore une priorité immédiate. Et pourtant, une rumeur raconte l’inverse.

Un projet discret, mais pas forcément immobile

Ce silence avait laissé la place à pas mal de spéculations. Pour un rôle pareil, c’est presque mécanique. Les noms d’Alan Ritchson et de Brandon Sklenar revenaient régulièrement, avec tout ce que ce genre de rumeur charrie, fantasmes de fans, casting idéal, projections un peu rapides.

Mais si ce qui circule aujourd’hui est vrai, le choix ne serait ni l’un ni l’autre. Et c’est là que le dossier devient plus intéressant que la simple rumeur habituelle.

John Campea relance la machine

Sur son podcast, John Campea a expliqué qu’il pensait connaître l’identité du prochain Batman du DCU. D’après lui, DC aurait déjà bouclé ce casting. Il raconte avoir d’abord reçu un message évoquant un nom précis, sans y accorder plus d’attention que ça, puis avoir obtenu une confirmation indépendante d’une source qu’il juge mieux placée.

Il dit même avoir soumis ce nom à un producteur de Hollywood qu’il connaît pour recueillir son avis. Résultat, il estime avoir une idée assez solide de l’acteur choisi.

Le détail qui change tout, c’est le nom inattendu

Ce que John Campea souligne surtout, ce n’est pas seulement que le rôle serait pourvu. C’est que le nom l’a surpris. Il a expliqué, « Je pense savoir qui est le Batman du DCU. Je pense qu’ils l’ont casté. Ce n’est pas un nom que j’aurais deviné, mais je ne pense pas que ce soit un mauvais nom. »

Bon, c’est peu, mais c’est précisément ce qui relance l’attention. Quand les favoris présumés ne collent plus, tout le paysage du casting change d’un coup.

Pourquoi il faut encore garder la tête froide

Le point le plus sérieux de son intervention, finalement, c’est sa prudence. John Campea dit continuer à vérifier auprès d’autres contacts avant de donner le nom, justement pour éviter de faire circuler une information erronée.

Bref, on n’a pas encore de confirmation officielle, ni même d’identité à mettre sur cette rumeur. Mais on a quelque chose de plus concret qu’un simple bruit de couloir, plusieurs recoupements selon John Campea, et l’idée qu’en coulisses, le futur du DCU est peut-être déjà plus avancé qu’il n’en a l’air.