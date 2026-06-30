From : les showrunners éteignent une théorie clé avant le final

À l’approche du final de la saison 4, Jeff Pinker et John Griffin ferment une piste majeure et précisent enfin ce qui relie les habitants de From.

En bref Eloise Kavanaugh est bien morte

La ville attire des vies en transition

Le final de saison 4 approche

Une chose est désormais verrouillée avant le final de la saison 4 de From. Non, Eloise n’est pas cachée quelque part en attendant son retour.

Lors d’un AMA sur Reddit, les showrunners Jeff Pinker et John Griffin ont décidé de couper court à l’une des théories les plus tenaces autour de la série. Leur réponse sur Eloise Kavanaugh ne laisse pas beaucoup de place à l’interprétation. Jeff Pinker et John Griffin expliquent en substance qu’Eloise est morte, paix à son âme, et que les séries à mystère poussent souvent le public à inventer ses propres énigmes. Une remarque assez juste, quand même, tant From vit aussi de ce brouillard permanent entre indices réels et pistes fantasmées.

Une théorie de moins avant le grand chaos

Ce démenti n’est pas anodin. À quelques jours du dernier épisode, une série comme From a besoin de canaliser l’attention vers les bonnes questions, pas vers des retours imaginaires qui finissent par déformer le récit.

Et c’est exactement ce que font ici Jeff Pinker et John Griffin. Ils rappellent qu’un mystère n’est pas seulement une boîte pleine de réponses cachées, c’est aussi une machine qui produit des hypothèses chez le spectateur. Sauf que toutes ne sont pas destinées à devenir vraies.

Ce qui relie vraiment les habitants piégés

L’autre info, plus intéressante à moyen terme, touche au fonctionnement même de la ville. Les deux showrunners décrivent les habitants comme des « vairons dans un filet ». L’image est parlante. Les personnages, sauf Tabitha Matthews et Jade Herrera, auraient tous été happés à un moment charnière de leur vie.

Boyd Stevens, par exemple, venait juste de prendre sa retraite. Ce point de bascule, visiblement, compte. L’idée circulait déjà chez les fans depuis un moment, mais elle reçoit ici une forme de validation. Les créateurs ajoutent aussi, en s’appuyant sur la vision de Jade dans la saison précédente, que les autres résidents sont ces fameux « vairons » qui ont malheureusement entendu les pleurs des enfants. Bref, la ville ne choisit pas au hasard.

Pourquoi cette précision change l’attente du final

Pour le reste, From reste fidèle à sa promesse. Une petite ville impossible à quitter, des habitants coincés sans issue claire, et des créatures nocturnes qui transforment chaque nuit en siège.

Une famille en road trip y entre par accident, puis découvre que tout le monde est bloqué de la même manière. Elle croise alors Boyd Stevens, incarné par Harold Perrineau, sorte de shérif et de maire officieux, pendant que chacun tente de comprendre ce qui se passe et s’il existe une sortie. Ce que viennent de faire Jeff Pinker et John Griffin, au fond, c’est resserrer le cadre avant le choc final. Moins de bruit, plus de structure. Et pour une série qui joue sur l’accumulation des indices, c’est souvent là que tout se décide.