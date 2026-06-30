House of the Dragon corrige enfin la fin ratée de sa saison 2

Deux ans après la frustration de la saison 2, House of the Dragon a enfin livré la vraie conclusion attendue. Et elle change la lecture de la série.

En bref La saison 3 livre enfin la bataille du Gosier

L’épisode 2 ressemble au vrai final

Le format court pèse encore sur la série

Il aura fallu deux ans pour que House of the Dragon donne l’impression de finir vraiment sa saison 2. Le début de la saison 3 ne lance pas seulement une nouvelle salve d’épisodes, il répare un trou narratif que pas mal de spectateurs avaient très mal vécu.

Une saison 3 qui répare un vide vieux de deux ans

La promesse était claire après la mort de Lucerys Velaryon en fin de saison 1, la vraie guerre allait commencer. Sauf que la saison 2 s’est arrêtée au bord du gouffre, avec la bataille du Gosier gardée hors champ pour plus tard. On a bien eu Rook’s Rest, mais pas ce basculement massif que la série laissait attendre.

L’épisode 1 de la saison 3, « Salt and Sea, Fire and Blood », règle enfin l’addition. La bataille du Gosier arrive, elle a l’ampleur espérée, et elle se paie cher avec la mort de Jacaerys Velaryon. Résultat, ce qui devait ressembler à une nouvelle ouverture agit presque comme une livraison en retard.

Pourquoi la bataille n’aurait pas suffi en final

Le détail compte. La saison 2 devait d’abord faire 10 épisodes, avant d’être ramenée à huit. En mars 2023, Deadline rapportait que Warner Bros. Discovery parlait d’un choix lié à l’histoire. Plus tard, la scénariste et productrice exécutive Sarah Hess a expliqué à EW : « Ce n’était pas vraiment notre choix ».

Bon, tout indique quand même que la bataille du Gosier était pensée pour la saison 2 puis repoussée. Mais en faire le final n’aurait pas forcément réglé le problème. Dans l’univers de Game of Thrones, les grandes batailles servent souvent d’avant-dernier pic, pas de fermeture. La logique, c’est « Blackwater », « Watchers on the Wall » ou « Battle of the Bastards », des épisodes 9 qui laissent ensuite la place aux conséquences.

L’épisode 2 donne enfin une vraie fin émotionnelle

C’est là que l’épisode 2 de la saison 3 change tout. Il apporte ce que la fin de saison 2 n’avait pas, du retentissement. L’échec des dragonseeds, la survie de Corlys Velaryon, ses échanges avec Alyn et Addam, puis surtout le deuil de Rhaenyra après la mort de Jace.

Et ce deuil débouche sur la prise de Port-Réal. Pas forcément le plus gros morceau visuel, même avec plusieurs dragons, mais clairement le bon point d’atterrissage. Parce que cette histoire reste d’abord celle de Rhaenyra. Finir sur elle qui s’empare enfin du Trône de Fer, avec en plus la mort de Otto Hightower, donne une vraie conclusion, politique et intime à la fois.

Ce que ce choix dit du futur de la série

Le vrai sujet, au fond, c’est le format. Si les épisodes 1 et 2 de la saison 3 ressemblent à des restes de la saison 2, alors la « vraie » saison 3 n’a plus que six épisodes pour avancer. Et la suite va devoir caser beaucoup de matière.

Les épisodes 3 et 4, déjà vus par l’auteur de l’analyse d’origine, fonctionneraient très bien comme début de saison. Du coup, l’idée de deux saisons de 10 épisodes paraît plus cohérente, surtout pour une franchise qui aurait sans doute dû retenir la leçon des saisons 7 et 8 de Game of Thrones. Les nouveaux épisodes de la saison 3 arrivent chaque dimanche à 21 h, heure de l’Est, sur HBO et HBO Max.