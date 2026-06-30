House of the Dragon saison 3 escamote une bataille majeure

En bref L’épisode 2 saute la bataille du Fishfeed

Le livre en faisait un tournant majeur

Choix logique, mais perte narrative évidente

Le plus frappant dans l’épisode 2 de House of the Dragon, ce n’est pas ce qu’on voit. C’est ce qu’on ne voit pas. La saison 3 vient bien d’adapter le Fishfeed, l’une des batailles les plus massives de Fire et Blood, mais entièrement hors écran.

Une victoire énorme, mais racontée en creux

Quand on retrouve Daemon Targaryen, joué par Matt Smith, il célèbre les gains de guerre avec ses hommes. On comprend alors que les Noirs ont remporté un succès net face aux Lannister, grâce notamment aux Winter Wolves, l’armée venue du Nord, menée par Roddy the Ruin, incarné par Tommy Flanagan.

Pour les lecteurs, les indices sont limpides, jusqu’à cette chanson de victoire qui sert presque de panneau indicateur. La série parle bien du Fishfeed, aussi appelé bataille du bord du lac. Sauf que pour le spectateur qui ne connaît pas le livre, ça passe comme un simple bruit de fond. Une ligne de dialogue, une ambiance, puis on file ailleurs.

Le livre y voyait un tournant de la guerre

Dans Fire et Blood, ce combat change pourtant le visage de la Danse des Dragons. Une immense armée Lannister, rangée du côté des Verts et engagée dans les Riverlands, se retrouve encerclée par les forces fidèles aux Noirs, dont celles de Roddy.

Le point clé, c’est le Gods Eye. Les Lannister s’y accrochent avec l’eau dans le dos et finissent broyés. Le livre décrit même le Fishfeed comme la bataille terrestre la plus sanglante du conflit. Dit autrement, on ne parle pas d’une escarmouche sacrifiée au montage, mais d’un vrai basculement stratégique et symbolique.

Un choix logique pour la série, pas sans casse

Il faut quand même regarder le problème du côté de la production. Ryan Condal adapte ici un faux livre d’histoire, rempli d’événements énormes, parfois jetés les uns après les autres sans se soucier du tempo télévisuel. Or la saison 3 a déjà ouvert avec de très grosses séquences, au point de donner l’impression de récupérer ce qui aurait dû servir de climax à la saison 2.

Ajouter une troisième bataille d’ampleur au même endroit aurait pu casser le rythme, épuiser le spectateur, et accessoirement faire grimper la note. Sur le papier, la décision se tient. Mais elle laisse une vraie cicatrice dans le récit.

Pourquoi cette absence compte vraiment

Parce que House of the Dragon parle sans cesse du coût de la guerre. Et voilà justement la bataille qui pouvait le montrer avec le plus de force, réduite à une allusion. Une armée repoussée pas à pas dans une eau rouge de sang, c’est le genre d’image que l’univers de Game of Thrones sait transformer en moment durable.

Et il y avait même de la marge pour adapter autrement. Dans le livre, Daemon ne participe pas à ce combat. La série aurait pu le déplacer au cœur de l’action pour donner un point d’ancrage plus direct. Au lieu de ça, elle choisit l’ellipse. Résultat ? Un choix compréhensible, mais sans doute la plus grosse occasion manquée de ce début de saison, et un rappel assez net des limites d’une adaptation quand le matériau original déborde de partout.