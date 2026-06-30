Pourquoi la fin de Supergirl au cinéma s’éloigne autant du comic

La fin de Supergirl a changé au cinéma pour une raison étonnante : sa scénariste dit avoir mal lu le comic original. Et ça change tout.

En bref Le film change radicalement la fin du comic

Ana Nogueira dit avoir mal interprété la BD

Tom King affirme que Krem survit bien

Le plus frappant, c’est là. Le film de Supergirl ferait faire à l’héroïne un geste qui allait justement à l’encontre du message central de Supergirl: Woman of Tomorrow. Dans le comic, tout tourne autour d’un refus de la vengeance. À l’écran, d’après les explications d’Ana Nogueira, Supergirl porte finalement le coup fatal à Krem.

Le film inverse le message du comic

Ce n’est pas un simple détail de fin. Dans la BD signée Tom King et dessinée par Bilquis Evely, Supergirl essaie de préserver l’innocence de Ruthye, partie traquer l’homme qui a tué son père. L’idée, en gros, est d’empêcher l’enfant de se construire autour de la haine.

Or la version cinéma abandonne aussi la scène du grand saut dans le futur, celle où une Ruthye âgée retrouve Krem après qu’il a purgé sa peine. Ana Nogueira a expliqué à Variety qu’elle ne voulait pas d’un bond aussi lointain dans le temps. Mais la vraie bascule vient d’ailleurs : elle pensait que la fin du comic montrait une Ruthye qui tuait malgré tout Krem.

L’erreur vient d’une lecture de la dernière scène

Dans cet entretien, Ana Nogueira décrit la fin du comic comme assez sombre. Elle dit y voir un personnage qui a changé, puis une Ruthye qui le tue quand même, encore portée par sa colère.

Sauf que ce n’est pas ce qui se passe.

Dans l’histoire originale, c’est même Ruthye qui empêche Supergirl de tuer Krem. Quand Supergirl lève son épée, l’enfant lui demande d’arrêter. Elle a compris qu’elles ne pouvaient pas descendre à son niveau. Et elle le formule ainsi : « Moi aussi, j’avais l’épée au-dessus de lui. Mais je n’ai pas pu me résoudre à sa bassesse ».

Dans la BD, Krem ne meurt pas

Des années plus tard, Supergirl revient voir Ruthye, devenue vieille femme. Pourquoi ? Pour faire libérer Krem, emprisonné depuis tout ce temps. Il a changé, il s’excuse pour ses actes, d’abord auprès de Supergirl, puis auprès de Ruthye, à qui il demande pardon.

C’est là que vient la scène mal lue. Ruthye lui donne un coup de canne sur la tête. Les cases suivantes le montrent au sol, une main sur le crâne, pendant qu’elle s’éloigne d’un côté et que Supergirl repart de l’autre avec Krypto. Rien n’indique sa mort. Au contraire, le découpage suggère qu’il est vivant.

Tom King a tranché, et ça pèse sur l’adaptation

En 2024, dans le Comic Book Couples Counseling Podcast, Tom King a été limpide. Pour lui, la fin n’était pas ambiguë du tout. Krem est vivant. Et Ruthye ne lui pardonne pas pour autant. Elle le déteste encore, le frappe, puis s’en va.

La nuance est là, et elle compte. Entre refuser le pardon et choisir le meurtre, il y a tout le sens moral de l’histoire. Si cette lecture erronée a bien guidé l’adaptation, elle dit quelque chose de plus large sur les films de comics : changer une scène, parfois, c’est changer toute la boussole du personnage.