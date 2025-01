Supergirl : un lien crucial avec Superman qui ravira les fans

La nouvelle série Supergirl: Woman of Tomorrow confirme une connexion majeure avec Superman.

Tl;dr Supergirl: Woman of Tomorrow dévoile des liens importants avec Superman.

Les logos similaires suggèrent une interconnectivité accrue dans le nouveau DC Universe.

Le film, réalisé par Craig Gillespie, sortira en 2026.

Après des années de spéculations, le voile est enfin levé sur le prochain film de l’univers DC, Supergirl: Woman of Tomorrow. Dirigé par Craig Gillespie, le film sortira en 2026 et sera le second opus du nouveau DC Universe, créé par James Gunn et Peter Safran. Cette nouvelle version représente une refonte complète de l’ancien DC Extended Universe.

Un lien avec Superman

La première image de Supergirl: Woman of Tomorrow a révélé un lien significatif avec Superman. La photo partagée par Gunn sur les réseaux sociaux montre le logo officiel du film, apposé sur le dos d’une chaise de plateau. Ce logo, une lettre « S » entourée d’un bouclier en forme de diamant, est identique à celui de Superman mais se distingue par ses couleurs : rouge et violet au lieu du rouge et or de Superman.

Interconnectivité

La similitude des logos laisse penser que le nouveau DC Universe imaginé par Gunn et Safran mettra l’accent sur l’interconnectivité entre les différents projets. C’est une approche qui tranche avec l’ancien DCEU, où chaque personnage restait souvent cloisonné dans son propre film. La possibilité que Supergirl et Superman apparaissent ensemble dans divers projets futurs du DCU est donc plus que probable.

Un casting impressionnant

Le casting du film promet d’être impressionnant, avec entre autres Jason Momoa, David Krumholtz, Matthias Schoenaerts, Emily Beecham et Eve Ridley. Supergirl: Woman of Tomorrow marquera également les débuts de Milly Alcock, qui jouera le rôle de Kara Zor-El, la cousine de Superman.

Le nouveau DC Universe semble donc bien parti pour offrir aux fans une expérience cinématographique riche et interconnectée, à l’image de ce que propose depuis des années l’univers Marvel. Supergirl: Woman of Tomorrow sera à découvrir dans les salles de cinéma le 26 juin 2026, et Superman le 11 juillet de la même année.