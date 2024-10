Tout savoir sur Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow, réalisé par Craig Gillespie, mettra en vedette Milly Alcock dans le rôle de Kara Zor-El. L'intrigue suivra Supergirl dans une aventure cosmique où elle devra affronter un ennemi redoutable tout en cherchant sa place dans l'univers.

Tl;dr James Gunn annonce l’arrivée de Supergirl: Woman of Tomorrow dans l’univers DC.

Milly Alcock et Matthias Schoenaerts rejoignent le casting du film prévu pour 2026.

L’histoire s’inspire fortement de la bande dessinée Supergirl: Woman of Tomorrow.

James Gunn, un vent de renouveau pour l’univers DC

Depuis sa nomination en tant que co-PDG de DC Studios avec Peter Safran, James Gunn a insufflé une énergie nouvelle à l’univers DC. Parmi les annonces marquantes, la création de Supergirl: Woman of Tomorrow a suscité un intérêt particulier. Depuis Man of Steel en 2013, l’univers DC a connu des difficultés, tant en termes de ton que de gestion en coulisses. L’arrivée de James Gunn semble apporter une vision claire et cohérente pour la franchise, avec entre autres l’annonce tant attendue d’un film sur Supergirl.

Supergirl enfin à l’honneur

Malgré sa popularité, Supergirl n’a jamais vraiment reçu la reconnaissance qu’elle mérite. Le film de 1984 a été un échec critique et commercial, et bien que le personnage ait connu un certain succès à la télévision, cette production restait très formatée pour le petit écran. Supergirl: Woman of Tomorrow est donc une occasion en or de redonner vie à ce personnage, en s’appuyant sur son histoire pour enrichir l’univers DC.

Un casting prometteur

La nouvelle la plus récente concernant le film Supergirl de l’univers DC est l’annonce de l’acteur Matthias Schoenaerts dans le rôle du méchant de l’histoire. Par ailleurs, Milly Alcock a été confirmée dans le rôle de Supergirl, une annonce accueillie positivement par les fans de la franchise. Ces nouvelles confirment que le film est bien en préparation, avec un début de production prévu pour janvier 2025 au Royaume-Uni.