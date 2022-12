Man of Steel : Henry Cavill ne reviendra finalement pas en Superman

Le retour du comédien britannique Henry Cavill dans la peau de Superman pour un nouveau film Man of Steel tombe à l'eau.

Si un nouveau film sur Superman, se déroulant durant la jeunesse de Man of Steel, est en préparation, Henry Cavill annonce qu’il ne jouera pas ce rôle à nouveau :

Au cours d’une réunion avec James Gunn et Peter Safran, le nouveau duo de DC Studios, je viens d’apprendre une triste nouvelle. Finalement, je ne reviendrai pas dans le rôle de Superman. Après que DC Studios m’ait dit d’annoncer mon retour en octobre dernier, avant leur embauche, cette annonce n’est pas des plus faciles, mais c’est la vie. La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James Gunn et Peter Safran ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans ce nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes.