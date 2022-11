Man of Steel : Henry Cavill savoure son retour chez DC

Le comédien britannique Henry Cavill a choisi d'abandonner la série télévisée The Witcher de Netflix pour reprendre le rôle de Superman au cinéma.

Après une apparition remarquée dans la scène post-crédits de Black Adam, Henry Cavill confirme son come-back dans la peau du super-héros volant :

Heureux d’être de nouveau Superman, Henry Cavill ne souhaite plus que l’on évoque le passé et le pourquoi de son absence dans ce rôle si important pour lui :

Si l’acteur Henry Cavill devrait “prochainement” travailler sur Man of Steel 2 et Black Adam 2, son retour est lié à une demande de Dwayne Johnson. Influent à Hollywood, l’ancien catcheur de la WWE a fait pression pendant plusieurs mois sur Warner Bros afin de lui avoir un nouveau contrat. Une version confirmée par Devin Faraci, rédacteur en chef du site spécialité Birth.Movies.Death., dans le podcast Marvelvision :

C’est fascinant de voir en coulisses comment Henry Cavill est revenu incarner Superman dans Black Adam. Parce que The Rock l’a exigé. C’est dingue de voir comment il a fait pression sur Warner Bros. Il les a forcé à aller rechercher Henry Cavill et ils ont dû signer un nouveau contrat avec Cavill. Un contran stipulant qu’ils allaient développer un nouveau film de Superman avec lui… Et tout ça parce que The Rock a insisté !