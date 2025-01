Supergirl Woman of Tomorrow : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le film Supergirl: Woman of Tomorrow avec Milly Alcock.

Une nouvelle héroïne s’envole vers le grand écran

Elle est la cousine de Superman et bientôt, elle sera la vedette de son propre film. Nous parlons bien sûr de Supergirl, le personnage de DCU qui sera incarné par la talentueuse Milly Alcock, connue pour son rôle dans House of the Dragon.

Le film, intitulé Supergirl: Woman of Tomorrow, suivra l’histoire de Kara Zor-El, la cousine de Superman. Bien que beaucoup d’informations sur le film soient encore inconnues, il est attendu que l’intrigue s’inspire de la bande dessinée éponyme, qui suit Kara dans une quête de vengeance à travers la galaxie.

Détails concrets et spéculations

Ce que nous savons avec certitude, grâce aux détails fournis par James Gunn, directeur de DC Studios, c’est que le film sortira en salles le 26 juin 2026. De plus, le tournage a officiellement commencé, ce qui laisse présager d’autres annonces intéressantes à venir.

Quant à l’intrigue, bien qu’il n’y ait pas encore de synopsis officiel, nous savons qu’elle sera basée sur la bande dessinée de Tom King. Dans celle-ci, Kara Zor-El voyage à travers la galaxie pour célébrer son 21ème anniversaire, aidant en cours de route une jeune femme nommée Ruthye à venger la mort de son père.

Le casting de Supergirl

Outre Milly Alcock dans le rôle de Supergirl, le casting comprend également Matthias Schoenaerts en tant que grand méchant du film, Krem of the Yellow Hills, et Eve Ridley dans le rôle de Ruthye Marye Knoll. D’autres membres de la distribution sont encore à confirmer, mais nous pouvons nous attendre à quelques apparitions surprises.

Quand verrons-nous la bande-annonce ?

Malheureusement, il n’y a pas encore de bande-annonce pour Supergirl: Woman of Tomorrow. Le tournage n’ayant commencé qu’en janvier 2025, il faudra probablement attendre encore un peu avant de voir les premières images.