Fast & Furious remonte sur HBO Max, mais la fin reste loin

Deux films Fast & Furious entrent dans le top 10 de HBO Max. La saga garde son public, alors même que son dernier chapitre n’arriverait qu’en 2028.

En bref Deux films remontent dans le top 10 HBO Max

Le final de la saga viserait mars 2028

Vin Diesel veut revoir Brian O’Conner

On en est à neuf films, et la saga continue de tourner. Mieux, deux épisodes de Fast et Furious viennent de grimper dans le top 10 des programmes les plus regardés sur HBO Max, aux places 9 et 10. Le contraste est là, assez net, une franchise archi-installée reste un aimant à clics, alors que son supposé dernier chapitre semble encore très loin.

Une saga increvable qui repart dans les classements

Ce retour dans les charts ne tombe pas de nulle part. Fast et Furious a ce mélange très particulier de fidélité du public et de spectacle qui ne demande pas forcément d’explication. Même quand tout devient plus gros, plus invraisemblable, parfois protégé par un sérieux blindage scénaristique, les films gardent ce côté fun qui les rend faciles à relancer sur une plateforme.

Résultat, la franchise montre encore qu’elle pèse dans le streaming. Et ça compte, parce qu’une saga qui reste visible reste aussi une saga qu’on a envie de prolonger.

Pourquoi la formule tient encore

Le point de départ, lui, remonte à 2001. Le premier film réunissait Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster, avec une base bien plus simple que la série ne le laisserait croire aujourd’hui. On suivait Brian, flic infiltré, happé peu à peu par la famille Toretto, sur fond d’enquête liée au blanchiment d’argent et au détournement de poids lourds.

Mais le moteur n’était pas seulement policier. Il passait aussi par la relation entre Brian, Mia et Dominic Toretto. C’est sans doute là que la saga a accroché durablement le public, avant de partir vers quelque chose de beaucoup plus énorme, parfois franchement absurde, mais assumé.

Le vrai sujet, c’est l’attente du onzième film

L’avenir, lui, reste plus flou. Après pas mal de retards, le onzième film avance toujours, au moins sur le principe. Le souci, c’est que Fast X, sorti en 2023, a été le moins rentable de toute la saga au box-office. Pas idéal quand on veut vendre un final comme un événement.

Du coup, l’idée d’une conclusion existe toujours, mais elle traîne. Et plus le temps passe, plus la promesse doit être à la hauteur.

La condition la plus délicate concerne Brian O’Conner

L’an dernier, auprès de Variety, Vin Diesel expliquait qu’il reviendrait à trois conditions, ramener la franchise à Los Angeles, retrouver la culture auto et les courses de rue, puis réunir Dom et Brian O’Conner. Clairement, c’est ce troisième point qui intrigue le plus.

Parce que Paul Walker est mort dans un accident de voiture en 2013. Depuis, la simple idée d’un retour de Brian soulève une question immédiate, celle d’un éventuel usage de l’IA. Rien n’est confirmé à ce stade. En revanche, Vin Diesel a relancé l’attente sur Instagram avec ce message : « Personne n’a dit que la route serait facile… mais c’est la nôtre. Une route qui nous a définis et qui est devenue notre héritage… Et un héritage… dure pour toujours. 17 mars 2028. FAST FOREVER ».

Le plus intéressant n’est peut-être plus seulement la fin en elle-même. C’est ce que cette attente raconte de Hollywood, une saga peut s’étirer pendant des années, tant qu’elle reste visible, rejouable et suffisamment mythique pour survivre à ses propres excès.