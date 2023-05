Fast and Furious : un film supplémentaire aurait été commandé par Universal Pictures

Alors que la fin de la saga Fast and Furious devait se conclure en 2025 avec un onzième long-métrage, un autre film serait en préparation.

Durant l’avant-première du film Fast and Furious 10 (ou Fast X) à Rome en Italie, le comédien américain Vin Diesel a confié à la presse que la licence d’action autour des voitures et de la famille pourrait revenir avec un douzième film :

WATCH: On the red carpet in Rome, Italy, did Vin Diesel just confirm that #FastX is the first part of a… trilogy?! Whoa! It all begins in theaters a week from today. Ready, set… go get your tickets!

🚘🎟's —> https://t.co/jO68lUJ5h6 pic.twitter.com/2DiJsYkgUz

— Fandango (@Fandango) May 12, 2023