Fast and Furious 10 : Dante Reyes veut détruire la famille Toretto

La mort du baron de la drogue brésilien Hernan Reyes est le motif de vengeance de Dante Reyes dans Fast and Furious 10.

Dans Fast and Furious 5, Dominic Toretto et sa famille ont éliminé Hernan Reyes et anéanti son empire sur un pont de Rio De Janeiro. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante, a été témoin de tout cela. Il a donc passé les douze dernières années de sa vie à mettre au point un plan pour faire payer à Dom le prix fort dans Fast and Furious 10. Le stratagème machiavélique de Dante Reyes va disperser la famille Toretto de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique. De nouveaux alliés vont se forger et de vieux ennemis vont refaire surface. Mais tout changera lorsque Dom découvrira que son propre fils de 8 ans est la cible ultime de la vengeance de Dante.

Un trailer pour Fast and Furious 10

Réalisé par Louis Leterrier (Clash of the Titans, The Incredible Hulk, Lupin), le dixième film de la saga Fast and Furious met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Jason Momoa, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Richtson, Daniela Melchior, Rita Moreno et Leo Abelo Perry.

Fast and Furious 10 sortira au cinéma le 17 mai prochain.