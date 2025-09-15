Paramount convoite Warner Bros. : une fusion qui pourrait menacer l’avenir du cinéma

Le studio Paramount envisage de racheter Warner Bros., un projet qui suscite de vives inquiétudes dans le secteur du cinéma. Cette possible fusion entre deux géants hollywoodiens fait craindre un impact négatif sur la diversité et la créativité des productions.

Tl;dr Fusion envisagée entre Paramount et Warner Bros. Discovery

et Des milliers d’emplois menacés, secteur fragilisé

Concentration accrue du pouvoir médiatique des Ellison

L’ombre d’une mégafusion dans les médias américains

L’industrie hollywoodienne retient son souffle : la famille Ellison, désormais aux commandes de Paramount Global, prépare une offre fracassante pour acquérir Warner Bros. Discovery. Un scénario qui semblait improbable il y a seulement deux ans, lorsque les deux géants envisageaient déjà un rapprochement — mais à l’époque, c’était David Zaslav (WBD) qui menait la danse grâce à un catalogue colossal et à la puissance de CNN.

L’irrésistible ascension des Ellison

Avec le rachat de Paramount Global, les Ellison — famille portée par le patriarche Larry, quatrième fortune mondiale — étendent leur mainmise sur le secteur audiovisuel américain. Si certains rappellent que la famille cultive aussi une certaine passion pour l’art — citons Megan Ellison, mécène de films d’auteur via Annapurna Pictures, ou David, crédité sur « True Grit » et « Top Gun: Maverick » —, l’opération actuelle laisse peu de place à la philanthropie. Il s’agit avant tout d’une stratégie industrielle redoutable. Faut-il s’attendre à ce que le mariage avec WBD soit scellé ? Pour beaucoup d’analystes, ce n’est plus une question de « si », mais de « quand ».

Derrière les chiffres : licenciements massifs et impact sectoriel

Reste une ombre persistante : celle des suppressions d’emplois. Déjà, le nouveau conglomérat « Paramount: A Skydance Corporation » annonce vouloir sabrer deux milliards de dollars dans ses dépenses en supprimant 3 000 postes. À cela pourrait s’ajouter une seconde vague lors du rachat de WBD. Les conséquences ne se limitent pas aux seuls chiffres :

Diminution du nombre de studios majeurs : quatre mastodontes contrôleraient le marché.

Basculement possible devant Amazon Prime Video côté streaming.

Fragilisation continue des salles obscures face aux géants du streaming.

Méga-concentration et inquiétudes pour la création

Une telle fusion propulserait les Ellison au rang d’empire digne des Murdoch, accentuant dangereusement la concentration du pouvoir médiatique. Autrefois inimaginables, ces rapprochements semblent aujourd’hui facilités par l’assouplissement — ou l’oubli — des lois antitrust américaines. Les marchés financiers applaudissent déjà la perspective ; en coulisse, la créativité cinématographique et l’emploi paient le prix fort. Reste alors cette question lancinante pour le spectateur : derrière ces manœuvres capitalistiques, pourra-t-on encore simplement regarder de bons films ?