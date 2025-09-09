Paramount trouve enfin son successeur à Top Gun

Après le départ de « Top Gun » du catalogue Paramount, le studio a finalement trouvé le successeur qui prendra la relève. Cette nouvelle acquisition ou production vise à combler le vide laissé par l’un de ses plus grands succès récents.

Tl;dr Paramount prépare un film Call of Duty .

. Succession de Top Gun envisagée.

envisagée. L’enjeu : séduire fans et amateurs d’action.

Paramount mise sur Call of Duty pour succéder à Top Gun

La stratégie de renouvellement chez Paramount s’affirme. Alors que l’avenir de la saga Top Gun, menée par Tom Cruise, demeure prometteur avec l’annonce d’un troisième opus, la question d’une relève se pose inévitablement. Après avoir dominé le box-office en 1986 et connu un retour retentissant avec Top Gun: Maverick en 2022, le studio ne compte pas attendre l’essoufflement de sa franchise fétiche pour rebondir. Désormais, c’est du côté du jeu vidéo que les regards se tournent.

L’adaptation cinéma de Call of Duty, un pari audacieux

Selon des informations révélées par Variety, un film inspiré de la franchise vidéoludique à succès est en cours de développement chez Paramount. Un accord a été signé avec Activision, détenteur des droits, pour produire et distribuer ce long-métrage en prises de vues réelles. Le PDG du studio, David Ellison, a affirmé leur volonté d’aborder ce projet avec la même exigence que celle déployée sur Top Gun: Maverick. Ce rapprochement stratégique entre deux univers militaires n’a rien d’anodin : il s’agit de capter l’attention des spectateurs férus d’action et d’immersion.

Doutes et espoirs face aux adaptations vidéoludiques

Le passage du jeu vidéo au cinéma n’a pas toujours fait recette : on se souvient des échecs critiques ou commerciaux rencontrés par des adaptations telles que « Assassin’s Creed », « Mortal Kombat » ou encore « Uncharted ». Pourtant, quelques éléments incitent à l’optimisme. Forte de plus de vingt opus depuis 2003, la saga vidéoludique dispose d’un univers dense et riche, oscillant entre la Seconde Guerre mondiale et des conflits futuristes. Autre atout non négligeable : une communauté massive, déjà acquise à la cause du blockbuster militaire.

Parmi les ingrédients pouvant faire mouche à l’écran :

Aventure immersive : la série est réputée pour son action haletante.

la série est réputée pour son action haletante. Légendes du jeu : personnages comme John Price ou Frank Woods offrent un matériau scénaristique solide.

personnages comme John Price ou Frank Woods offrent un matériau scénaristique solide. Sons et visuels : un réalisme cher à la marque pourrait être transposé avec succès.

L’après-Maverick, déjà dans le viseur du studio

Si aucune date n’a encore filtré concernant la sortie du prochain volet ou du film tiré de Call of Duty, une certitude émerge : le studio prépare activement son futur catalogue d’action. En misant sur une adaptation ambitieuse qui capitalise sur les codes ayant fait le succès de ses précédents films, Paramount espère bien installer durablement un nouvel univers militaire au sommet. Reste à voir si ce pari cinématographique saura rallier aussi bien les fans historiques que le grand public autour de cette nouvelle franchise potentiellement majeure.