Des pixels au cinéma : la saga Call of Duty se prépare à conquérir Hollywood

L’adaptation cinématographique de la célèbre franchise vidéoludique Call of Duty entre en développement. Ce projet ambitieux nourrit l’espoir d’établir un nouvel univers cinématographique, inspiré du succès rencontré par la saga sur consoles et PC.

Tl;dr Hollywood tente de nouveau d’adapter des jeux vidéo au cinéma, après des échecs historiques et quelques succès récents comme The Super Mario Bros. Movie ou Sonic the Hedgehog.

Paramount Pictures et Activision ont signé un accord pour produire un film Call of Duty, avec possibilité de séries et autres déclinaisons cinématographiques.

L’adaptation visera probablement la trilogie Modern Warfare, offrant un univers riche et des arcs narratifs attractifs pour les fans et le grand public.

Une nouvelle offensive de Hollywood sur le front des jeux vidéo

Depuis plus de trente ans, Hollywood s’essaie à porter à l’écran les plus grands titres du jeu vidéo, souvent avec un succès mitigé. Si l’on se souvient des adaptations maladroites des années 1990 comme Mortal Kombat Annihilation, Super Mario Bros. ou encore Street Fighter, la décennie suivante n’a guère fait mieux, malgré quelques franchises notables comme Lara Croft: Tomb Raider ou Resident Evil. La recette semblait vouée à l’échec… jusqu’à ce que quelques succès récents rebattent les cartes, à l’image de The Super Mario Bros. Movie, de la trilogie Sonic the Hedgehog ou encore de Five Nights at Freddy’s, tous ayant séduit le box-office et parfois même la critique.

L’alliance stratégique entre Paramount Pictures et Activision

C’est dans ce contexte que la machine hollywoodienne s’empare aujourd’hui d’une franchise de poids : Call of Duty. Selon le média américain Variety, un accord vient d’être scellé entre Paramount Pictures et Activision, détenteur de la célèbre licence. Le studio va développer, produire et distribuer une adaptation cinématographique en prises de vue réelles. Mais ce partenariat va bien au-delà d’un simple film : il inclut également une option pour décliner l’univers en séries ou futures productions ciné, élargissant ainsi considérablement le champ des possibles pour cette licence militaire culte.

Quels horizons pour l’adaptation ?

Difficile à ce stade de savoir quelle orientation prendra exactement cette adaptation. La saga vidéoludique, forte de 21 opus (le 22ème, Call of Duty: Black Ops 7, est attendu pour novembre), offre une multitude d’arcs narratifs : conflits historiques du XXe siècle, batailles futuristes ou opérations spéciales contemporaines. Pourtant, selon les rumeurs qui circulent dans le secteur, c’est sans doute vers la série des Modern Warfare, particulièrement appréciée par les joueurs et les critiques, que se tournera ce premier volet.

Il faut dire que cette trilogie – relancée entre 2019 et 2023 – a déjà posé des bases scénaristiques solides et un casting marquant. Parmi les interprètes notables figure Julian Kostov dans le rôle du redoutable Vladimir Makarov (Modern Warfare III). Les fans auront peut-être reconnu cet acteur aperçu dans la série A Discovery of Witches, ainsi que dans deux sorties très attendues de l’été 2025 : Fight or Flight et The Toxic Avenger.

L’avenir du projet reste ouvert

Reste à savoir si cette ambition hollywoodienne saura éviter les écueils du passé. Les attentes sont élevées ; mais avec un univers aussi riche que celui de Call of Duty, tous les espoirs sont permis pour voir émerger une nouvelle référence au croisement du jeu vidéo et du cinéma.