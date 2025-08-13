Warner Bros. : une année 2025 exceptionnelle, portée par deux talents autrefois menacés de licenciement

En 2025, Warner Bros. enchaîne les succès impressionnants, grâce à deux dirigeants clés dont l’avenir au sein du studio a pourtant failli basculer. Retour sur un retournement de situation inattendu qui a marqué l’histoire récente de l’entreprise.

Tl;dr De Luca et Abdy sauvent la réputation de WB.

Succès inattendus pour « Sinners » et « Weapons ».

Des défis majeurs persistent pour l’avenir du studio.

Coup de théâtre chez Warner Bros. Discovery

Au printemps 2025, un parfum de crise flottait dans les couloirs de Warner Bros. Discovery. Selon Bloomberg, le PDG David Zaslav songeait à remplacer ses deux piliers de la production, Michael De Luca et Pamela Abdy, alors que ceux-ci s’apprêtaient à présenter leur ambitieux catalogue lors du traditionnel CineCon à Las Vegas. Dans le même temps, ils misaient gros sur « A Minecraft Movie », pressenti comme le premier blockbuster maison de l’année.

La situation était d’autant plus ironique que ce duo avait récemment remporté une féroce bataille d’enchères, redonnant des couleurs à la réputation vacillante du studio auprès des cinéastes – un enjeu clé après le départ retentissant de Christopher Nolan, mécontent des sorties simultanées en salle et sur HBO Max pendant la pandémie.

Un retournement salutaire grâce au succès en salles

Finalement, les tensions se sont apaisées… Juste à temps. Car il aurait été difficilement explicable – et franchement embarrassant – que la maison mère remercie ses artisans au moment où débute une série de triomphes au box-office. Jugez plutôt : après « A Minecraft Movie », ce sont « Sinners », « Final Destination Bloodlines », « F1: The Movie » ou encore un nouveau « Superman » qui trustent les projecteurs. Mais c’est surtout le film d’horreur audacieux de Zach Cregger, « Weapons », qui décroche la palme avec un démarrage mondial fracassant, salué par la critique et adoubé par le public (A- au Cinemascore).

Cette trajectoire ascendante a presque fait oublier les déboires imputés – parfois à tort – à De Luca et Abdy en début d’année : deux échecs commerciaux, « Mickey 17 » de Bong Joon Ho (lancé avant leur arrivée) et « The Alto Knights » (initié directement par Zaslav). Certains rivaux n’hésitaient pourtant pas à faire porter aux deux dirigeants les maux structurels du secteur… On murmurait qu’ils prenaient des risques inconsidérés avec des budgets colossaux là où Zaslav lui-même avait sabré sans état d’âme des projets finalisés comme « Batgirl ».

L’art du risque maîtrisé… mais un futur incertain

L’analyse rétrospective s’impose : en misant sur des talents reconnus et en laissant s’exprimer leur vision, De Luca et Abdy récoltent aujourd’hui les fruits d’une stratégie courageuse. Le bouche-à-oreille autour de films originaux tels que « Sinners » – pourtant critiqué pour son budget élevé (90 millions) – a battu en brèche le scepticisme ambiant. Même si certains médias tentaient encore de relativiser ces succès, force est de constater que l’équation entre audace artistique et rentabilité peut encore fonctionner.

Pour autant, rien n’est jamais acquis dans l’industrie hollywoodienne. Les prochaines sorties s’annoncent comme un test décisif : si « One Battle After Another » de Paul Thomas Anderson, produit pour une somme astronomique, venait à décevoir ou si l’électrisant pari punk rock de Maggie Gyllenhaal (« The Bride! ») peinait à convaincre, nul doute que la pression médiatique renaîtrait.

Dans cet univers impitoyable où tout succès est fragile, il reste sage d’espérer que cette dynamique serve enfin l’avenir du cinéma américain : la création originale portée par des studios capables de soutenir une véritable vision d’auteur.