Loki dans Avengers: Doomsday, le détail qui brouille déjà Marvel

La nouvelle bande-annonce d’Avengers: Doomsday relance une vieille scène d’Endgame et complique au passage la logique de Loki. Pas anodin.

En bref Le trailer relie possiblement Loki à Steve Rogers

Endgame pourrait peser sur la crise du multivers

La continuité de Loki redevient floue

Un plan de quelques secondes suffit parfois à dérégler toute la mécanique Marvel. Dans la bande-annonce d’Avengers: Doomsday, Loki apparaît en uniforme de la TVA, dans un décor qui rappelle très fort la maison vue à la fin d’Avengers: Endgame. Et là, tout se reconnecte, ou tout se complique.

Une visite qui sent la fin d’Endgame

L’image en question montre Loki dans une pièce baignée d’une lumière dorée, avec de lourds rideaux et des voilages clairs. Pour qui a encore en tête la dernière scène d’Steve Rogers et Peggy Carter, la ressemblance saute aux yeux. Ce serait donc bien la maison où les deux personnages dansent à la fin d’Endgame.

Si c’est le cas, ce n’est pas un simple clin d’œil. Loki pourrait venir retrouver Steve Rogers directement dans sa vie réécrite, celle qu’il s’est offerte après avoir rapporté les Pierres d’Infinité.

Pourquoi Steve Rogers pourrait être au centre du chaos

Depuis des mois, une idée tourne autour du film, celle selon laquelle le choix de Steve Rogers aurait créé la fissure de trop dans le multivers. En modifiant l’histoire pour vivre avec Peggy Carter, il aurait favorisé les incursions, jusqu’à provoquer la mort de la réalité de Doom, incarné par Robert Downey Jr.

Du coup, la présence de Loki peut se lire de deux façons. Il enquête sur Steve Rogers, pour vérifier s’il est bien l’un des déclencheurs de l’effondrement. Ou il vient l’avertir que Doom menace sa réalité, et donc sa famille, puisque Steve et Peggy seraient désormais parents.

Autre conséquence possible, bien plus concrète pour le film, Loki pourrait être celui qui recrute Steve Rogers pour reprendre la tête des Avengers.

Le retour de Loki à la TVA pose un vrai casse-tête

Mais ce détail visuel ouvre un problème de continuité assez net. À la fin de sa série, le variant de Loki issu du braquage temporel d’Endgame devenait le God of Stories, installé à la fin du temps pour maintenir ensemble les réalités après la fracture de la Sacred Timeline.

Le revoir en tenue de la TVA suppose donc plusieurs scénarios. Soit le multivers est déjà trop abîmé pour être tenu en place. Soit Loki quitte son trône pour prévenir Steve Rogers. Soit Doom l’en chasse afin de remodeler sa propre réalité. Bref, ça peut encore tenir. Mais il faudra être propre à l’écran, sinon la chronologie du MCU va devenir franchement pénible à suivre.

Le renversement le plus intéressant de Doomsday

Il y a pourtant une vraie bonne idée derrière ce chaos potentiel. Voir Loki, ancien grand danger du premier Avengers, revenir non plus comme menace mais comme celui qui appelle à l’aide, c’est une boucle assez élégante. Pas seulement pour le fan service, pour le personnage.

Avengers: Doomsday sortira le 18 décembre. Et si ce trailer dit vrai, le film ne va pas seulement raconter une guerre contre Doom. Il pourrait aussi rouvrir le dossier le plus sensible de Marvel, celui d’Endgame et de ce qu’il a vraiment cassé.