Daredevil Born Again saison 3 pourrait arriver plus tôt que prévu

La saison 3 de Daredevil: Born Again aurait déjà bouclé son tournage. Si le calendrier suit la saison 2, un premier extrait pourrait tomber vite.

En bref La saison 3 aurait fini son tournage

Un teaser en octobre devient plausible

Le caméo dans Spider-Man reste flou

Le vrai signal, ici, n’est pas une annonce en grande pompe. C’est une rumeur de fin de tournage. Des images qui circulent en ligne laissent penser que la saison 3 de Daredevil: Born Again a déjà bouclé sa production, même si Marvel n’a encore rien officialisé.

Si c’est bien le cas, les fans n’attendent plus seulement une date. Ils peuvent commencer à guetter des images. Et dans l’écosystème Marvel, ce genre de détail change vite le tempo d’une série.

Un tournage possiblement terminé, et ça change beaucoup

La saison 3 est pour l’instant annoncée, de façon encore provisoire, pour mars 2027. Dit ainsi, c’est loin. Mais un tournage déjà terminé remet la machine promo en marche bien plus tôt que prévu.

Ce qui nourrit l’enthousiasme, c’est aussi la trajectoire récente de la série. Daredevil: Born Again n’est pas irréprochable, loin de là, et les deux premières saisons ont eu leur lot de critiques. Mais face à des séries MCU souvent inégales sur Disney+, elle a paru plus solide, plus régulière. De nombreux fans y voient presque une exception.

Le calendrier de la saison 2 donne un indice très crédible

Là où ça devient intéressant, c’est en regardant la saison 2. Elle avait terminé son tournage en juillet, un peu plus tôt dans le mois, autour du 9 juillet. Si la saison 3 suit grosso modo le même rythme, un autre rendez-vous pourrait se recaler au même endroit.

L’an dernier, Marvel avait montré un premier aperçu de la saison 2 pendant son panel à la New York Comic Con, organisée du 9 au 12 octobre. Cette année, l’événement tombera quasiment sur les mêmes dates, du 8 au 11 octobre. Finalement, l’idée d’un premier teaser de la saison 3 à ce moment-là n’a rien de farfelu.

Et ce serait cohérent avec la fenêtre de sortie visée au printemps 2027.

Pourquoi Marvel tient peut-être enfin sa série la plus stable

Ce dossier compte parce qu’il raconte aussi autre chose. Depuis quelques années, la branche télé du Marvel Cinematic Universe alterne les bonnes idées, les promesses un peu gâchées et les séries oubliées trop vite. Daredevil: Born Again, elle, semble avoir convaincu plus durablement.

Le fait que la saison 3 ait été annoncée aussi rapidement dit au moins une chose, les équipes derrière la série savent qu’elles tiennent un titre qui marche mieux que beaucoup d’autres dans le catalogue Disney+. Et après la finale de la saison 2, qui laissait entendre un possible éloignement de Wilson Fisk, alias Kingpin, comme antagoniste principal, la suite a enfin un vrai terrain à explorer.

Et l’ombre de Spider-Man continue de planer

Mais il y a un autre bruit de fond. Certains sont persuadés que Daredevil reviendra avant 2027 avec un caméo dans Spider-Man: Brand New Day, comme dans Spider-Man: No Way Home.

Charlie Cox a pourtant nié avec insistance. Ça n’a pas calmé grand monde. La bonne nouvelle, c’est que l’attente sur ce point devrait être courte, à peine une semaine encore. Et si rien ne se confirme au cinéma, octobre pourrait bien devenir la prochaine vraie date à entourer.