L’épisode pilote perdu de Family Guy refait surface en ligne

Les débuts tumultueux de Family Guy

Family Guy, une série animée emblématique de la chaîne Fox, a connu un parcours tumultueux depuis sa première diffusion en 1999. Malgré des débuts difficiles, avec une annulation précoce en 2002, elle a su rebondir grâce à la demande des fans et se hisser au rang des plus grandes séries animées de la chaîne, rivalisant avec The Simpsons.

Le pilote original enfin accessible

Dans un développement surprenant, l’histoire d’origine complète de la famille Griffin, issue du pilote perdu de 1998, a été mise en ligne. Bien que ce pilote ait beaucoup en commun avec le premier épisode de la série, les fans peuvent désormais découvrir la version originale de Family Guy. Seth MacFarlane avait initialement présenté ce pilote de sept minutes à Fox en 1998, introduisant les personnages emblématiques de Peter, Lois, Stewie, Meg, Chris et Brian. Malgré les différences notables avec la version actuelle des personnages, la série a su s’imposer et compte aujourd’hui vingt-trois saisons.

Les premiers pas de Seth MacFarlane dans l’animation

Avant Family Guy, Seth MacFarlane avait déjà créé deux courts métrages animés : The Life of Larry et Larry & Steve. Ces deux personnages étaient clairement précurseurs de Peter et Brian. Ces courts métrages ont permis à MacFarlane de faire ses preuves avant de connaître le succès avec des séries comme Family Guy, American Dad et The Cleveland Show.

L’avenir radieux de Family Guy

L’avenir de Family Guy semble prometteur. Bien que la vingt-quatrième saison n’ait pas encore été confirmée, il est probable que la série continue, compte tenu de son audience et de son attrait continu. Cette saison, la vision de MacFarlane sur Quahog continue de faire parler d’elle, en ramenant des personnages oubliés et en supprimant potentiellement des favoris des fans.