Pourquoi le film Family Guy traîne à voir le jour ?

Seth MacFarlane explique pourquoi la réalisation du film Family Guy prend autant de temps.

Tl;dr Les séries animées à succès créent parfois leurs propres films.

Family Guy n’a pas encore eu de film malgré les tentatives de son créateur.

Seth MacFarlane a envisagé un film « Family Guy » depuis 2007.

Du petit au grand écran : le parcours des séries animées

Les séries d’animation qui ont marqué l’histoire ne se sont pas contentées de divertir les téléspectateurs dans le confort de leur salon. Certains phénomènes télévisuels comme The Simpsons et Bob’s Burgers ont franchi le pas du grand écran en créant leurs propres films. South Park a également osé le cinéma avec son film Bigger, Longer and Uncut et a même prévu 14 films pour Paramount+.

Un film pour Family Guy ?

Une série animée bien-aimée, connue pour son humour décapant et son bébé psychopathe, s’est pourtant abstenue de tenter l’aventure cinématographique. Malgré les attentes des fans, Family Guy n’a pas encore eu de film. Selon le créateur de la série, Seth MacFarlane, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Mais l’agenda chargé du créateur a rendu difficile la réalisation d’un tel projet.

La dernière mise à jour sur ce projet potentiel date de 2024, où Seth MacFarlane a révélé lors du Paley Fest LA qu’il avait une idée de scénario en tête depuis des années. Cependant, le principal défi réside dans le démarrage du projet. « Je sais ce que sera ce film depuis 15 ans, mais je n’ai simplement pas eu le temps de m’y consacrer« , a-t-il déclaré.

Un film envisagé depuis longtemps

Si Seth MacFarlane a l’idée d’un film Family Guy depuis 15 ans, il évoque cette possibilité depuis encore plus longtemps. En 2007, il confiait déjà au Hollywood Reporter son désir de voir les Griffin sur grand écran. Cependant, ce projet a été relégué au second plan au fil des ans, au profit d’autres projets.

Depuis, il semble que MacFarlane ait eu d’autres priorités qui ont repoussé encore plus loin la réalisation d’un film Family Guy. Les projets tels que The Orville, deux films Ted, et une série préquelle ont peut-être été responsables de ce retard. En dépit de ces obstacles, les fans de Family Guy gardent l’espoir de voir un jour Peter, Stewie et leurs compagnons faire leurs débuts au cinéma pour une aventure épique.